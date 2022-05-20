У дворах кладовища, жоден будинок не вцілів: Гайдай показав фото "другого Маріуполя" на Донбасі

Гайдай показав фото зруйнованого окупантами Рубіжного на Луганщині/ Telegram Сергій Гайдай

Місто Рубіжне у Сєвєродонецькому районі Луганській області розділило долю Маріуполя. Російські загарбники практично вщент його знищили – зараз там немає майже жодної будівлі, яка вціліла.

Місцеві жителі змушені ховати загиблих людей просто у дворах. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram, оприлюднивши фото зруйнованого Рубіжного.

"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах – кладовища", – написав Гайдай.

Він розповів, що до війни у місті проживали понад 60 тисяч мешканців. Вони працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві.

"Сьогодні рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували в росію чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста", – зазначив голова Луганської ОВА,

Тепер будівлі в Рубіжному схожі на розграбовані випалені цегляні коробки, зазначає Гайдай.

"Ми будемо будувати його майже з нуля. Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст", – наголосив він.

Нагадаємо ввечері 19 травня російська армія вкотре обстріляла Луганську область. На території Гірської громади одна людина загинула, ще троє були поранені, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також вранці в п'ятницю, 20 березня, в Київській області та Києві пролунали потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.

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