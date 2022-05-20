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Продають картоплю, щоб купити хліб і одяг: пенсіонерка з донькою живуть у сараї під Києвом

20 травня 2022, 09:57

Жінки бояться заходити у свій зруйнований будинок через "сюрпризи" від окупантів.

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Пенсіонерка з донькою живуть у сараї під Києвом / t.me/big_kyiv

В Ірпені Київської області 82-річна жінка і її дочка втратили свій будинок. Тепер вони живуть в сараї, а щоб купити хліб і тапочки, вони змушені продавати картоплю.

Мама і дочка чекають, коли сапери перевірять їх двір, щоб знайти одяг під руїнами будинку, повідомили в соціальних мережах.

"Олександра Яготина (82 роки) і її дочка Віра, собака Тошка і кішка ночують в сараї. На городі зеленіє цибуля, цвітуть яблуні і персик. Жінки продають картоплю, щоб купити хліба і домашні тапочки. Весь одяг залишився під уламками будинку", – йдеться в повідомленні.

У публікації уточнили, що жінкам страшно заходити в руїни будинку, тому що там "можуть бути сюрпризи від окупантів, тому дуже чекають розмінування".

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Раніше лікар з Ірпеня пояснив, чому не варто поки повертатися у звільнені селища в Київській області - населені пункти зіткнулися з новими проблемами - це боєприпаси, тварини зі зміненою поведінкою і погана вода.

Також повідомлялося, що в Бердичеві Житомирської області під варту взяли мародера, який обікрав квартири в окупованому Ірпені Київської області, заволодівши автомобілем та цінними речами біженців.

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