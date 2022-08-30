Жодних прогнозів та оцінок дій ЗСУ: у Міноборони звернулися до експертів із закликом

Заступник Міністра оборони звернулася до експертів із закликом / Колаж Фото УНІАН

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у вівторок, 30 Серпня, закликала українських експертів і блогерів не поширювати домисли і не давати публічних оцінок діям ЗСУ в боях з російськими окупантами. Про це чиновниця написала на своїй сторінці в Facebook.

"Наголошуємо на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванні військовою термінологією, спробах продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози. Неприпустима практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, в тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на свій розсуд", — написала Маляр.

Чиновниця підкреслила, що тільки військове керівництво України може ділитися даними про ситуацію на передовій, оскільки тільки у нього є повна інформація. Маляр повторила, що саме офіційні джерела ЗСУ повідомляють про військові дії, їх хід і результати. І тому закликала вірити в українську армію і не ставити під сумніви дії її командирів, щоб не ставати додатковим інструментом російської пропаганди.

"Наші мужні воїни майстерно виконують свою роботу і щодня знищують окупантів по всій лінії фронту. Потрібно нарешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню перемогу, за яку сьогодні б'ється весь український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро настане наша перемога", - підсумувала вона.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов раніше зробив заяву, згідно з якою Україна не піде на поступки Росії щодо територій.

Київ не хоче залишати війну на майбутнє. Українська держава буде прагнути до відновлення своєї територіальної цілісності в кордонах 1991 року.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що почався четвертий етап війни Росії проти України. Він може тривати близько 2-3 місяців до зими. На думку Арестовича, просування сторін на полі бою не буде – очікується обмін ударами.

Президент Володимир Зеленський допустив ситуацію з можливим відновленням переговорів України і Росії.

Однак Москва в такому випадку повинна виконати умову Києва - вивести свої окупаційні війська з українських територій.

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