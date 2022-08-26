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Більше 20 HIMARS, M270 та MARS знищили вже як мінімум 50 військових складів військ РФ - Міноборони

26 серпня 2022, 19:48

Україна відповіла на пропаганду Росії, яка постійно віщає про нібито "знищення" ракетних систем HIMARS.

Mars 2, MLRS 270, HIMARS
Далекобійна артилерія допомагає ЗСУ бити війська РФ на полі бою / Колаж Бундесвер, DVIDSHUB Flickr, Вікіпедія

Більше 20 одиниць далекобійних систем реактивного залпового вогню, серед яких передані Заходом HIMARS, M270 і MARS, в бойовому строю. Ракетні системи допомогли ЗСУ розтрощити як мінімум 50 військових складів російських окупантів. Ситуація, вочевидь, не сходиться з "інформацією" пропагандистів РФ, які віщають про, мовляв, "знищення HIMARS". Про це заявили в Міністерстві оборони України.

У пресслужбі Міноборони відзначили, що всупереч всім "заявам" російських пропагандистів, всі далекобійні ракетні системи, передані ЗСУ західним світом, в строю. У той же час знищено вже як мінімум 50 російських складів із озброєнням.

Більше 20 HIMARS, M270 та MARS знищили вже як мінімум 50 військових складів військ РФ - Міноборони

"20+ українських HIMARS&M270&MARS. Всі залишаються в строю. 50+ російських складів зі зброєю та боєприпасами. Вийшли з гри", - зазначили у військовому відомстві.

Повідомлення в Міністерстві супроводили картинкою з "хижо" усміхненим HIMARS.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву, згідно з якою Україна не піде на поступки Росії щодо територій.

Київ не хоче залишати війну на майбутнє. Українська держава прагнутиме до відновлення своєї територіальної цілісності в кордонах 1991 року.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що розпочався четвертий етап війни Росії проти України. Він може тривати близько 2-3 місяців до зими. На думку Арестовича, просування сторін на полі бою не буде – очікується обмін ударами.

Президент Володимир Зеленський припустив ситуацію з можливим відновленням перемовин України та Росії.

Однак Москва в такому випадку повинна виконати умову Києва - вивести свої окупаційні війська з українських територій.

Дивіться відео Главред - Арестович розповів, скільки треба HIMARS, щоб зупинити Путіна

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