План Путіна - захоплення Донбасу, але ЗСУ з HIMARS та M270 MLRS можуть розбити мрії РФ – експерт

На балансі ЗСУ незабаром має налічуватися вже 14 одиниць далекобійної артилерії типу HIMARS - Селезньов / Вікіпедія, Facebook Максим Козицький

Україна продовжує отримувати важку зброю із Заходу. Українські військові вже використовують 9 американських ракетних систем HIMARS. Очікуються постачання аналогічних зразків, швидше за все, M270 MLRS. Незабаром на балансі ЗСУ має бути загалом 14 таких одиниць техніки. Далекобійна артилерія вже ефективно працює на фронті і може зламати плани Росії щодо окупації Донбасу. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, він нагадав, що Київ продовжує отримувати важке озброєння від Заходу, а українські війська вже застосовують 9 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Очікується на прибуття схожих комплексів. Швидше за все, це будуть M270 MLRS.

читайте такожКиїв не впав, а Україну не вдалося включити до складу РФ: у Байдена заявили про провал стратегії ПутінаЗа його словами, незабаром на озброєнні сил оборони України має опинитися загалом до 14 одиниць такої техніки. Далекобійна артилерія працює на користь ЗСУ, українська армія може отримати можливість перешкодити російським окупаційним планам.

"Ще декілька цих систем має надійти, тобто в цілому їх кількість найближчим часом має бути доведено до 14 одиниць. Динаміка є і вона працює на користь української армії. Ми бачимо, як ефективно працюють HIMARS і артилерія 155 калібру. Тому російські генерали і Путін мріють про щось, але не факт, що українська армія дозволить здійснитися їх мріям", - підкреслив Владислав Селезньов.

Ситуація на Донбасі

Український військовий експерт Петро Черник раніше заявив, що успішні удари армії України по складах російських окупаційних військ ускладнює реалізацію їх планів, проте ситуація, як і раніше, залишається непростою. За його словами, окупантам РФ потрібно буде декілька днів, щоб перебудувати логістику, після чого очікується нова хвиля битви за Донбас.

За даними розвідки Британії, наступною метою військ Росії стане траса Е40, яка з'єднує Донецьк та Харків. Уздовж осі головної дороги загарбники ведуть обстріли з окупованого Ізюму. Контроль над цією трасою, за задумом росіян, може бути використано для подальшого просування у Донецькій області.

Крім того, в британській розвідці уточнили, що війська РФ проводили обстріли північного сектору Донбасу. Але окупантам не вдалося досягти значного просування.

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