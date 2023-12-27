Newsweek пише про перші F-16 в Україні, у Повітряних силах прокоментували

Західні аналітики раніше припускали, що США і їхні союзники зможуть передати Україні перші винищувачі вже в кінці цього року.

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Юрій Гнат, F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, armyinform.com.ua

Американські винищувачі F-16 вже нібито можуть бути в Україні, пише Newsweek з посиланням на анонімне джерело в США. Співрозмовник видання зазначив, що "цілком ймовірно", що Україна отримала один з обіцяних Заходом F-16.

Журналісти услід за російськими пропагандистами натякають, що саме ці винищувачі нібито могли уразити таку велику кількість російських Су-34 протягом тижня. При цьому російські пропагандисти навіть встигли "відзвітувати" про ураження ще не прибулих F-16 на півдні України.

У вказаному контексті західні експерти припускали, що Україна може отримати літаки до кінця 2023 року. Тоді у ВПС України зазначали, що для цього необхідно підготувати відповідну інфраструктуру, інакше авіація опиниться під прицілом ворога.

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У Повітряних силах прокоментували

У коментарі Liga.net речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував зазначені чутки.

Україна збила відразу ряд Су-34

Командувач Повітряними силами України Микола Олещук заявив, що це сталося на південному напрямку. Інших деталей він не надав. Офіційно російська влада про втрати бомбардувальників не повідомляла.

Згідно з даними ГУР, в результаті знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 ліквідовані і кілька окупантів РФ. Разом з тим не уточнюється, чи йде мова в цьому випадку про ліквідацію військових пілотів РФ. Вказується, що літаки було збито над територією, яку контролюють росіяни.

У деяких російських телеграм-каналах з'явилась версія, що літаки було збито системою Patriot, коли ті виконували політ для бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

Останній - четвертий - російський бомбардувальник вдалося збити через три дні після втрати Росією трьох інших Су на південному напрямку. Це найбільший показник по збитим "Сушкам" за усі місяці повномасштабного вторгнення.

ЗМІ досі не знають, який вид озброєння ЗСУ уразив відразу три бомбардувальники, але згадують недавню передачу Україні ще одного ЗРК Patriot від Німеччини.

За даними аналітиків RUSI, РФ втратила 17 одиниць таких літаків. Але після втрати вже 26 одиниць вартістю 50 млн доларів (майже п'ятої частини парку) "тривога росіян, безсумнівно, стала сильнішою".

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