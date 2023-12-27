Пенсіонери та вчителі можуть залишитися без грошей: затримка буде через відсутність допомоги - FT

Україна потребує термінової фінансової допомоги від США та Євросоюзу.

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Пенсіонери та вчителі можуть залишитися без грошей / Колаж Главред, фото УНІАН

В Україні можуть серйозно затримати виплату пенсій та зарплат вчителям, держслужбовцям. Це все може відбутися, якщо Україна не отримає фінансову допомогу від США та ЄС на початку наступного року. Про це заявила віцепрем'єрміністр України Юлія Свириденко, повідомляє Financial Times.

Вона додала, що українська економіка може перейти у режим "виживання" без цієї допомоги, яка "потрібна нам терміново".

Нині український уряд намагається знайти гроші для оплати держпослуг та виплат, якщо обіцяне фінансування не надійде найближчим часом. Бюджет потребуватиме 37 мільярдів зовнішньої підтримки.

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Україна надаватиме пріоритет оборонним потребам та обслуговування боргу. Через це фінансування соціальних секторів опиниться перед великими ризиками. Без своєчасної зарплати можуть залишитися 500 тисяч держслужбовців, 1,4 мільйона вчителів та 10 мільйонів пенсіонерів.

На думку західних чиновників, українська економіка може протриматись всього кілька місяців за рахунок внутрішніх запозичень чи монетарного фінансування з боку центрального банку. Це може призвести до підриву фінансової стабільності та розгортання інфляції. Через це Україна може стати ще більш залежною від іноземної фінансової підтримки.

Свириденко зазначила, що за перші 11 місяців 2023 року Україні вдалось зібрати на 4,4 мільярда доларів податків більше, ніж минулого року.

Військова допомога Україні

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їхній напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною та Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та ухвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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