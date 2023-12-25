Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

Немає жодного сенсу доставляти в країну винищувачі F-16, доки не підготовлена потрібна інфраструктура, сказав спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Україні потрібно підготуватися до отримання F-16 - Ігнат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Західному світу поки що немає жодного сенсу доставляти в Україну винищувачі F-16, бо так літаки потраплять під приціл ворога. Потрібно спочатку підготувати інфраструктуру, щоб країна була повністю підготовлена до поставок. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі Радіо Свобода він прокоментував інформацію західних аналітиків про те, що F-16 можуть поставити в Україну до кінця поточного року.

"Який сенс доставляти літаки сюди? Щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Потрібно дочекатися, щоб все на 100 відсотків було готове: і інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, також і інженерно-авіаційний склад", - сказав Ігнат. відео дня

Він акцентував увагу на тому, що винищувачі потрібні для ведення бойових дій, а для цього також знадобляться фахівці і проведення певної роботи.

"Ми ж беремо літак, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння вимагає певних знань, щоб налаштовувати і наносити їм удари", - підкреслив Юрій Ігнат.

Винищувачі F-16 для України

Нідерланди передадуть Україні перші 18 літаків F-16, повідомив 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Уряд розпорядився підготувати винищувачі для їх подальшого постачання.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що Україна може отримати винищувачі F-16 із Заходу в першій половині 2024 року. Для завершення процедури передачі слід завершити навчання пілотів і підготувати відповідну інфраструктуру.

Україна може отримати першу партію F-16 протягом тижня, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після вивчення документа Міноборони Естонії, в якому говорилося, що Нідерланди, Данія, Норвегія і Бельгія зобов'язалися поставити Києву літаки до кінця року.

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