Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

Західному світу поки що немає жодного сенсу доставляти в Україну винищувачі F-16, бо так літаки потраплять під приціл ворога. Потрібно спочатку підготувати інфраструктуру, щоб країна була повністю підготовлена до поставок. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
В ефірі Радіо Свобода він прокоментував інформацію західних аналітиків про те, що F-16 можуть поставити в Україну до кінця поточного року.
"Який сенс доставляти літаки сюди? Щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Потрібно дочекатися, щоб все на 100 відсотків було готове: і інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, також і інженерно-авіаційний склад", - сказав Ігнат.відео дня
Він акцентував увагу на тому, що винищувачі потрібні для ведення бойових дій, а для цього також знадобляться фахівці і проведення певної роботи.
"Ми ж беремо літак, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння вимагає певних знань, щоб налаштовувати і наносити їм удари", - підкреслив Юрій Ігнат.
Винищувачі F-16 для України
Нідерланди передадуть Україні перші 18 літаків F-16, повідомив 22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Уряд розпорядився підготувати винищувачі для їх подальшого постачання.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що Україна може отримати винищувачі F-16 із Заходу в першій половині 2024 року. Для завершення процедури передачі слід завершити навчання пілотів і підготувати відповідну інфраструктуру.
Україна може отримати першу партію F-16 протягом тижня, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після вивчення документа Міноборони Естонії, в якому говорилося, що Нідерланди, Данія, Норвегія і Бельгія зобов'язалися поставити Києву літаки до кінця року.
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