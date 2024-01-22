"Немає такого ресурсу": у Нацполіції розповіли, чи будуть масово роздавати повістки

Керівник Нацполіції Іван Виговський прокоментував своє ставлення до ідеї залучення поліцейських до роздачі повісток військовозобов'язаним.

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За словами начальника Нацполіції генерала Івана Виговського, у відомства просто не вистачить співробітників на масову роздачу повісток / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

У Нацполіції зараз немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського і допомагати тому в роздачі повісток. Про це заявив керівник відомства Іван Виговський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Генерал розповіла, що поліція максимально сприяє співробітникам ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухильників і, згідно з повноваженнями і при наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти туди таких людей.

"Але вручення повісток, спільні наряди – додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі і не властиві поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні, до тих пір, поки законом не буде встановлена така норма і це не буде визначено нашим функціоналом", — зазначив він.

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За словами Виговського, якщо новим законом буде встановлена норма вручення повісток співробітниками поліції, то у Нацполіції просто не вистачить співробітників.

"Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи більше 20 тисяч — жінок. Беремо щодобові наряди по країні, це десь 7 тисяч нарядів, в яких задіяно понад 20 тисяч поліцейських. З 24 лютого 2022 року ми працюємо в посиленому варіанті несення служби – 24/7 всі поліцейські в строю, а також близько 15 тисяч дізнавачів і слідчих, які щодня розслідують кримінальні провадження, в тому числі більше сотні тисяч військових злочинів, близько 20 тисяч оперативників щодня розкривають тяжкі та особливо тяжкі злочини. Крім того, була створена штурмова бригада Нацполіції "Лють", яка безпосередньо бере участь у відсічі збройній агресії РФ", — пояснив Виговський.

Мобілізація в Україні - свіжа інформація

Нагадаємо, в країні прийняли законопроєкт №10062, який передбачає удосконалення єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Зараз документ чекає другого читання. Однак законопроект розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

Також, близько тижня тому Верховна рада України відкликала законопроект про мобілізацію і повернула його на доопрацювання Кабінету міністрів разом із зауваженнями, які торкнулися різних норм. Про те, що конкретно зажадали змінити у ВР повідомив Руслан Стефанчук.

Крім іншого, в Україні є потреба збільшувати потужності власних оборонних підприємств, це вплине на хід мобілізації та бронювання від неї деяких громадян. Про це повідомила заступник міністра оборони Наталія Калмикова.

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