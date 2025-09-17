Рус
В Україні ціни на ключовий продукт впали до найнижчого рівня - скільки коштує

Руслана Заклінська
17 вересня 2025, 14:50
Завдяки щедрому врожаю ціни на овоч в Україні залишаються низькими.
В Україні ціни на ключовий продукт впали до найнижчого рівня - скільки коштує
Ціна на популярний овоч в Україні досягла мінімуму / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Площі під картоплю в Україні зросли на 20%
  • На гуртових ринках ціни на овоч низькі
  • Восени, з настанням холодів, ціни можуть поступово зростати

В Україні цього року значно збільшили посівні площі під картоплю. Ціни на овоч залишаються низькими - картопля на основних гуртових майданчиках коштує від 12,5 до 15 грн/кг. Про це у коментарі Укрінформу заявила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко.

За її словами, площі під картоплею зросли на 20% у порівнянні з минулим роком. Цей крок був мотивований високими цінами на картоплю у попередньому сезоні. Незважаючи на те, що наразі викопано лише половину посівів, вже спостерігається помітний приріст врожайності.

"Частина виробників уже називає цифру до 30% приросту порівняно з минулим роком, тобто цього року врожай гарний - кращий за минулорічний, проте говорити остаточно поки що зарано. Але врожай гарний не тільки в Україні, а й у Європі", - розповіла експертка.

Які ціни на гуртових ринках

На основних гуртових ринках України ціни на картоплю залишаються стабільними та навіть називаються найнижчими цього сезону. На львівському ринку "Шувар" картопля коштує близько 12,5 грн/кг, а на столичному ринку "Столичний" - від 12 до 15 грн/кг.

Самойличенко пояснила, що така ситуація пов’язана із надлишком пропозиції на ринку, що створює тиск на ціни. Водночас відсутність великих сховищ змушує фермерів реалізовувати картоплю одразу після збирання. Експертка прогнозує, що з завершенням сезону збору врожаю і настанням холодів ціни можуть поступово зростати.

Крім цього, директор УАВК зазначила, що а український ринок почав надходити імпорт із Польщі, що також впливає на ціноутворення. Експортна ціна польської картоплі становить приблизно 6 грн/кг, що робить її конкурентоспроможною навіть з урахуванням витрат на логістику. Саме через це внутрішні ціни залишаються на стабільному, помірному рівні, незважаючи на збільшений врожай.

Що буде з цінами на продукти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що у вересні-жовтні ціни на овочі залишатимуться низькими, проте після закладання врожаю на зберігання можливе подорожчання.

Він нагадав, що торік через посуху врожай був слабким, а ціни високими. Натомість цього року завдяки великій пропозиції овочі "борщового набору" дешевшають.

"Загалом у цьому сезоні ціни на овочі на 30–40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти, тобто овочів борщового набору", - наголосив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні дорожчають тепличні помідори. Лише за тиждень ціна зросла на 14%, і нині виробники відвантажують томати по 35-55 грн/кг.

Водночас у серпні 2025 року зафіксували дефляцію - споживчі ціни знизилися на 0,2% проти липня. Річна інфляція становить 13,2% (у липні - 14,1%). Найбільше за рік подорожчали яйця (+77,4%), яблука (+148,2%) та м’ясо.

Як повідомляв Главред, цього року яблука коштуватимуть у межах 30-40 грн/кг і вже не повернуться до колишніх низьких цін. Причина - активний експорт, який напряму впливає на внутрішній ринок.

Укрінформ

Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

картопля продукти харчування ціни на продукти овочі
"Стає тривожно": росіяни по всій країні скаржаться на шалені ціни на бензин

11:11

Новий рекорд: євро підскочив до максимуму за чотири роки проти долара

11:06

НАТО одразу напружилося після атаки РФ на Польщу: чому з Україною це не працюєВідео

