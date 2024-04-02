"Не можна так ризикувати": ветеран назвав головну умову для початку контрнаступу ЗСУ

Надання іншими країнами боєприпасів Україні суттєво не змінить ситуацію на полі бою, вважає Симороз.

https://glavred.net/ukraine/nelzya-tak-riskovat-veteran-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-nachala-kontrnastupleniya-vsu-10554728.html Посилання скопійоване

Ветеран назвав головну умову для початку контрнаступу ЗСУ/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook Олег Симороз

Українська армія повинна позбутися залежності від західної військової допомоги, у першу чергу – допомоги боєприпасами. Захисники України зможуть піти у контрнаступ, лише якщо вдасться налагодити виробництво достатньої кількості боєприпасів всередині нашої держави.

Таку думку висловив ветеран війни, громадський активіст, юрист Олег Симороз, повідомляє OBOZ.UA. Він висловив переконання, що для проведення контрнаступальних дій потрібне власне потужне виробництво боєприпасів.

відео дня

Симороз зазначив, що позиції ЗСУ на полі бою можуть покращитися, коли українські військові отримають 800 тисяч боєприпасів з Європи. Але, за його словами, отримання такої допомоги не стане запорукою кардинальних змін на полі бою.

"Коли ти проводиш контрнаступ, ти не можеш ризикувати через залежність від чиїхось політичних інтересів. Це послаблює наші позиції на міжнародній арені, бо ми стаємо залежними", – сказав Симороз.

Ветеран вважає, що Україна може і далі отримувати допомогу від Заходу, проте левова частка озброєнь має вироблятися вітчизняним військово-промисловим комплексом.

"Так, ми можем працювати в тандемі, але значну цифру – наголошую, значну – має закрити власне виробництво. Тоді в разі, коли ми розпочнемо контрнаступ і якщо будуть якісь проблеми з постачанням від західних партнерів, це не змінить картину кардинально", – зазначив він.

Військова допомога Україні

Раніше у Міноборони Франції заявили, що Україна отримає сотні одиниць бронетехніки і не тільки. Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і не тільки. Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України.

Нагадаємо, Україна очікує на рішення Сполучених Штатів про допомогу в березні-квітні, раніше говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Сенат США – верхня палата Конгресу – вже проголосувала за законопроєкт, яким передбачається понад 60 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні. Проте республіканці в Палаті представників затримують ухвалення документа. У такій ситуації Білий дім не може виділяти Києву нові пакети допомоги, оскільки не виділено грошей на їхню оплату.

Спікер Палати представників Майк Джонсон стверджував, що парламентарії розглянуть ініціативу про допомогу Україні. Також він припустив варіант, згідно з яким частину підтримки буде оплачено за рахунок конфіскованих у російських олігархів грошових коштів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред