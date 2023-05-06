Сильний гуркіт і клуби диму: у Криму скаржаться на "бавовну" і потужні вибухи

Очевидці чули сильний гуркіт. Крім того, на місці вибухів спостерігався дим.

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У Криму прогриміли вибухи / Pixabay, скріншот

Відразу кілька потужних вибухів у суботу вранці, 6 травня, прогриміли в окупованому РФ Криму.

За словами очевидців, вони чули сильний гуркіт. Крім того, на місці вибухів спостерігався дим, повідомляється в місцевих Telegram-каналах.

Відзначимо, що про "бавовну" розповіли жителі Красногвардійського району Кримського півострова.

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Що говорять про "бавовну" в Криму:

"О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ";

"У Красногвардійську був дуже сильний хлопок";

"Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки";

"Було два сильних хлопки, після цього дим".

Додамо, що окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі Криму нібито спрацювала ППО.

Дивіться відео: у Криму прогриміли сильні вибухи

У Криму прогриміли сильні вибухи / скріншот

Нагадаємо, раніше безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що в Севастополі. Виникла пожежа, площа якої майже 1000 кв. м.

У Севастополі вранці в суботу горіла нафтобаза в результаті попадання безпілотного літального апарату. "Севастополь. Підготовка до курортного сезону. Доброго ранку", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

У свою чергу представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в Севастополі. Там, за його словами, було зафіксовано попадання безпілотника. Площа пожежі близько 1000 кв.м, пожежі присвоєно 4 клас.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

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