Сильний гуркіт і клуби диму: у Криму скаржаться на "бавовну" і потужні вибухи

Відразу кілька потужних вибухів у суботу вранці, 6 травня, прогриміли в окупованому РФ Криму.
За словами очевидців, вони чули сильний гуркіт. Крім того, на місці вибухів спостерігався дим, повідомляється в місцевих Telegram-каналах.
Відзначимо, що про "бавовну" розповіли жителі Красногвардійського району Кримського півострова.
Що говорять про "бавовну" в Криму:
- "О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ";
- "У Красногвардійську був дуже сильний хлопок";
- "Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки";
- "Було два сильних хлопки, після цього дим".
Додамо, що окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі Криму нібито спрацювала ППО.
Дивіться відео: у Криму прогриміли сильні вибухи
Нагадаємо, раніше безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що в Севастополі. Виникла пожежа, площа якої майже 1000 кв. м.
У Севастополі вранці в суботу горіла нафтобаза в результаті попадання безпілотного літального апарату. "Севастополь. Підготовка до курортного сезону. Доброго ранку", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
У свою чергу представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в Севастополі. Там, за його словами, було зафіксовано попадання безпілотника. Площа пожежі близько 1000 кв.м, пожежі присвоєно 4 клас.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".
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