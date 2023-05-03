Злякалися удару ЗСУ: окупанти перегнали більшість кораблів з Криму до РФ - ГУР

Російські окупаційні війська Криму бояться дронів, партизанів, ракет і будь-яких ефективних дій проти ворога, розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Більше половини кораблів окупантів Росії вивели з Криму до Новосибірська - ГУР / Колаж 24 ОМБр, Міноборони РФ

Війська країни-агресора Росії вивели більшість своїх кораблів із захопленого Севастополя у Криму до Новосибірську, який знаходиться на відстані декількох сотень кілометрів від півострова. Причиною тому є страх знищення кораблів українською армією. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю каналу Київ він розповів про те, що російські окупанти почали зміцнювати свою "оборону" в захопленому Криму. Більшість військових кораблів виведено на територію РФ – до міста Новосибірськ, який розташований в декількох сотнях кілометрів від Севастополя.

За словами представника військової розвідки, ворог побоюється знищення своїх кораблів на Кримському півострові.

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"Якщо говорити про військові об'єкти, то вони бояться. Ми реально бачимо, що база Севастополь та інші військові об'єкти, по-перше, потужно охороняються, облаштовуються позиції для того, щоб захистити від будь-яких атак цієї інфраструктури. Більшість військових кораблів вони зараз перемістили з Севастополя на територію Російської Федерації, до того ж самого Новоросійська для того, щоб уникнути їхнього знищення на тимчасово окупованих територіях. Вони всього бояться: дронів, партизанів, ракет, будь-яких дій, тому що вони є, і вони ефективні", - зазначив Скібіцький.

Крім того, він додав, що декілька років після окупації Криму і навіть після повномасштабного нападу на Україну загарбники не готувалися до "оборони" півострова. Однак восени, після успішних військових операцій ЗСУ у Харківській і Херсонській областях, занепокоїлися цим питанням.

"За нашими даними вони не готувалися. Більш активна підготовка до оборони розпочалася у вересні 2022 року тоді, коли у нас були успіхи під Харковом, коли був Херсон, коли почалися безпосередні дії на території Кримського півострова. Коли виникла загроза і коли ми почали завдавати ударів по військових об'єктах на території окупованого Криму, тоді вони взялися за голову", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський сказав, що як тільки сили оборони України підійдуть до адміністративного кордону з окупованим Кримом, російські загарбники тікатимуть. За його словами, місцеві жителі допомагатимуть українській армії виганяти самопроголошену "владу" півострова.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що окупанта Росію потрібно відрізати від Кримського півострова, щоб у росіян з'явилася можливість піти на новий "жест доброї волі". Російські громадяни повинні якомога швидше залишити Крим.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може звільнити Крим без бою. На його думку, як тільки ЗСУ перекриють всі канали постачання російських окупантів, ворог зрозуміє, що потрібно покинути захоплений Кримський півострів.

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