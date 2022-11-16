Тиждень буде найважчим: жителів Київської області закликали готуватися до довгих відключень світла

Відключення світла / УНІАН

Після самої масштабної атаки Росії на Україну, 15 листопада, в Київській області ситуація з електроенергією залишається складною.

Як передає голова Київської ОВА Олексій Кулеба, тиждень буде важким.

"За рішенням "Укренерго", в регіоні застосовуються екстрені відключення електрики. Екстрені аварійні відключення - це події, які відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити і скласти графіки. На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на відключення за графіком", – підкреслив він.

Кулеба попередив жителів Київської області, що їх чекає важкий тиждень через атаки РФ по енергетичних об'єктах. Він закликав поставитися з розумінням до відключень світла.

"Зазначу, що об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення. Також йде ліквідація наслідків вчорашніх обстрілів. Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням і стабілізацією системи", — додав він.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

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