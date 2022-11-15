Графіки більше не діють: у Києві запроваджують екстрені відключення світла

Наразі у столиці є прильоти від російських ракетних ударів.
Через масштабну ракетну атаку з боку російських окупантів у Києві запроваджують екстрені відключення світла.
Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
"Шановні клієнти! В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
Росія атакувала Київ ракетами
Вдень, 15 листопада, в Україні прозвучала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва.
Як повідомив мера Києва Віталій Кличко, ще кілька ракет збили системи ППО.
"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучень", - написав він.
Тим часом київська міська військова адміністрація повідомила, що в столиці були збиті чотири ракети.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попросив жителів Київської області залишатися в безпечних місцях. Є загроза ракетних обстрілів області.
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