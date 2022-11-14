В Україні поки не можуть відмінити відключення світла: у ДТЕК заявили про серйозну проблему

У ДТЕК заявили, що в Україні поки не можуть відмінити відключення світла/ УНІАН, Вікіпедія

У центральних областях України в найближчій перспективі не зможуть відмінити стабілізаційні відключення електроенергії. Окупанти завдали удару по унікальному енергетичному обладнанню. Його неможливо швидко відновити, адже потрібно заново виготовляти.

Тому українцям у цих регіонах доведеться найближчим часом жити у реаліях відключення світла. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону у понеділок, 14 листопада.

За словами Сахарука, російські загарбники нещодавно нанесли удар ракетою по стратегічному об’єкту енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього постраждало унікальне обладнання, і тепер потрібен тривалий час, щоб його замінити на нове.

Це вже другий обстріл окупантами саме цього об’єкту. Після першого разу усе відремонтували, проте загарбники не заспокоїлися і вдарили туди ще раз. Безпосередньо після удару щодо споживачів довелося застосувати аварійні відключення електроенергії.

Зараз діють стабілізаційні відключення світла. Сахарук наголосив, що, зважаючи на ситуацію, відключення світла за графіками для центральних регіонів – це оптимістичний сценарій.

"Зараз програма максимум – мати графіки, виконувати їх і жити по них. Сподіваємося, що зможемо відремонтувати і наступні елементи", – зазначив виконавчий директор ДТЕК.

За його словами, дотримання стабілізаційних відключень світла за графіками наразі є єдиним виходом, який може витримати енергосистема у такому стані. Тому про відміну стабілізаційних відключень поки що навіть не йдеться.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути у стрій" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе лише покращення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відключення електроенергії у Києві та семи областях – Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській та Чернігівській – продовжаться ще впродовж тижня. Він зазначив, що було пошкоджено дуже важливий об'єкт у південно-західній частині України. Ситуація залишається важкою. Коли є можливість, стабільні регіони діляться електрикою.

Нагадаємо, повний блекаут в Києві – один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко. У такому разі в місті може не бути електроенергії упродовж декількох діб.

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