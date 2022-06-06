"Тиждень буде дуже спекотним": Арестович дав новий прогноз щодо війни

Арестович / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що найближчий тиждень буде складним для нас.

"Російські війська накопичили сили і перейшли в наступ відразу на 3 ділянках фронту", - сказав Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

Арестович зазначає, що може загостритися ситуація в Запорізькій області - росіяни концентрують війська в районі Василівки, південніше Запоріжжя.

Найнебезпечніші напрямки:

ізюмсько-слов'янське угруповання військ РФ успішно просувається в напрямку Святогірська, а також пішло на трасу на Барвінкове;

у напрямку Слов'янська надпотужна концентрація російських сил. До облоги міста можуть перейти через тиждень. Нашій обороні на півночі міста дуже важко і перспективи їх дуже не ясні;

у Сєвєродонецьк притягли купу артилерії і ми змушені маневрувати під ударами арти. Вони зняли війська з Бахмутівського напрямку і намагаються перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ. Там у них є просування. Може навіть переріжуть.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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