У липні ЗСУ підуть у контрнаступ: Арестович дав новий прогноз щодо війни

Арестович / УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович каже, що українська армія зможе повною мірою перейти в контрнаступ після того, як Західна зброя надійде в достатній кількості.

Як розповів Арестович в інтерв'ю DW, це може статися влітку.

"Щоб ми сформували щонайменше 4-5 повноцінних бригад, які зможуть перейти в наступ. За темпами - це друга половина липня або серпень", - зазначив Арестович.

За словами Арестовича, "ми знищили або перевели в небоєздатний стан щонайменше третину прийдешніх до нас військ".

"Російська армія дуже сильно "просіла" в боєздатності, кращий доказ цьому є прихована мобілізація, яку вони проводять. Поїхали до нас старі танки Т-62 спроби набрати якихось добровольців, яких тиждень готують і кидають сюди (в Україну - ред.). Це показує, що особового складу дуже не вистачає. Також втоплений крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту РФ. Це наше величезне досягнення", - сказав Арестович.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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