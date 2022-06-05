"Потрібно 4-5 повноцінних бригад": Арестович розповів, коли Україна піде в контрнаступ

Стало відомо, коли ЗСУ підуть у контрнаступ / Reuters, УНІАН

Українські військові зможу піти в масштабний контрнаступ відразу після того, як в Україну прибуде необхідна кількість техніки. Це може статися вже в другій половині липня або в серпні. Про це заявив радник глави офісу президента, повідомляє DW.

Цієї зброї має бути достатньо хоча б для 4-5 бригад.

"Тільки після того, як зброя надійде в достатній кількості, щоб ми сформували щонайменше 4-5 повноцінних бригад, які зможуть перейти в контрнаступ. За темпами-це друга половина липня або серпня", - сказав Олексій Арестович.

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Коли може початися контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

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