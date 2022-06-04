"Клацання горішків" закінчиться для Путіна клацанням його єдиного горішка: Арестович відповів Путіну

Арестович і Путін / УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що окупанти нібито "клацають" західне озброєння в Україні "як горішки".

Арестович відповів, що "клацання горішків" закінчиться для Путіна клацанням його єдиного "горішка".

"Що він може клацати? Він, напевно, NLAW (шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета, - прим.) не вважає. Гранатомети це занадто мало ... напевно доповіли, що знищили М777 (буксирувана гаубиця калібром 155-мм, - прим.), або ще якісь знаряддя. Всі ці клацання закінчаться останнім клацанням двох найголовніших горішків фігуранта, який любить розповідати про клацання, одного горішка. ЗСУ поставлять крапку в цьому питанні", - сказав Арестович.

Що заявив Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував рішення США схвалити поставки в Україну РСЗВ.

"Наші засоби ППО клацають озброєння в Україні як горіхи, знищені десятки", - заявив Путін в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу Росія 1, коментуючи рішення США направити в Україну нові озброєння.

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Зброя для України

Як повідомляв Главред, США все ж передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень йшли активні обговорення. Вдень 1 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він повідомив, що в пакет увійшли і ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS і боєприпаси до них.

Тим часом Великобританія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

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