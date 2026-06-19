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"Тижня буде достатньо": Зеленський висунув Лукашенку жорсткий ультиматум

Олексій Тесля
19 червня 2026, 20:24оновлено 19 червня, 20:54
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На території Білорусі працюють ретранслятори, які коригують російські атаки дронів.
Володимир Зеленський висунув ультиматум Олександру Лукашенку / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube

Головне із заяв Зеленського:

  • У Білорусі працюють ретранслятори, які коригують атаки дронів РФ
  • Лукашенко має протягом тижня відключити ретранслятори — коректори БПЛА
  • Якщо Білорусь цього не зробить, тоді цю проблему Україна вирішить сама

Президент Володимир Зеленський скептично оцінює слова білоруського диктатора Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну РФ з Україною.

На спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою він зазначив, що на території Білорусі працюють ретранслятори, які корегують російські атаки дронів на українську територію, і закликав його демонтувати їх, інакше пообіцяв, що Україна самостійно вирішить цю проблему.

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"Коли пан Лукашенко каже, що він не хоче бути втягнутим у війну, він має бути чесним, принаймні перед своїм народом, бо не він може бути втягнутим у війну — у неї може бути втягнута вся його країна, втягнута Росією: вони з перших днів цієї війни вбивали дітей і дорослих – ракети летіли з Білорусі, з його країни. І тоді він теж дзвонив і вибачався, і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй території. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив", – сказав глава української держави.

Він зазначив, що РФ зараз продовжуватиме підштовхувати Лукашенка до цієї війни, і той "розуміє, що Україна відповідатиме".

Головна вимога України

"Не потрібно зайвих слів. У нього сьогодні на вишках стоять ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, що межують з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме по населенню. Там у нас зараз немає такого сильного фронту, як на кордоні України та Білорусі. Там вбивають мирних жителів. Там ретранслятори на відповідних вишках. Чи може він це прибрати? Навіщо слова про те, що він не хоче брати участь у війні? Нехай прибере цю техніку, нехай відключить цю техніку", – сказав президент України.

Зеленський переконаний, що Лукашенку вистачить тижня, щоб це зробити. "Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Чому я кажу "тижня"? Тому що зараз щодня через це гинуть наші мирні жителі, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми", – сказав він.

армия Беларуси инфографика
/ Главред

Також президент України переконаний, що Лукашенко може зупинити постачання нафтопродуктів, які використовуються російськими окупантами у війні проти України.

"Точно так само, як і, наприклад, його нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту та постачати відповідне дизельне паливо й нафту своїй армії. Бо все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник або один із головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Чи можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І саме він це контролює", — сказав Зеленський.

Що передувало

Як повідомлялося, раніше Лукашенко вибачився перед Зеленським за свої попередні різкі висловлювання на його адресу та запевнив, що жодних військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід. Окремо він підкреслив, що Білорусь не має наміру здійснювати військові дії проти України. Він також зазначив, що вважає неприйнятним поширення війни між Україною та РФ на територію Білорусі й не зацікавлений у вступі у війну: "Ми багато разів говорили, що абсолютно неприйнятно, щоб війна між Україною та Росією перекинулася на територію Білорусі".

За його словами, Білорусь "дуже вразлива у військовому плані", тому не бажає вступати у війну. "Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, Білорусь виявиться беззахисною перед українськими військовими, як відкрита долоня", — сказав Лукашенко.

У ОП попередили Мінськ про наслідки агресії

Останнім часом заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо російсько-української війни стали значно менш різкими та обережнішими.

Як зазначив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, така зміна риторики може свідчити про те, що білоруська влада усвідомлює потенційні наслідки та ризики, пов’язані з можливою участю країни в конфлікті на боці Росії.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, Росія має всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, цькували".

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Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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