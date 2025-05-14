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"Не чекайте гарячої води": киян попередили про проблеми на літо

Анна Ярославська
14 травня 2025, 12:38
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Теплопостачальники не хочуть витрачати газ і зазнавати збитків.
Гаряча вода
Гарячої води влітку в Києві може не бути / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Чому в Києві влітку немає гарячої води
  • Як пов'язана подача гарячої води та опалення

Гарячої води в Києві влітку може не бути, оскільки Київтеплоенерго невигідно її виробляти. Річ у тім, що вироблення гарячої води без опалення потребує додаткових витрат. Про це заявив засновник ГО Союз споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він стверджує, що теплопостачальники відмовляються подавати гарячу воду влітку, щоб не витрачати газ і не зазнавати збитків.

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"Не чекайте, кияни, газ, не чекайте гарячої води, її не буде в принципі. Це тому, що Київтеплоенерго не хоче витрачати газ, не хоче за нього платити, тому що, скажімо чесно, йому плювати на киян". - сказав Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Він пояснив, що взимку, коли виробляється опалення, гаряча вода - "це додатковий продукт, який коштує копійки".

"А влітку, коли опалення немає, потрібно спалювати величезну купу газу, платити за нього, розуміючи певну неплатіжність киян", - сказав Попенко.

Засновник ГО Спілка споживачів комунальних послуг додав, що Київтеплоенерго та Євро-Реконструкція вже давно запровадили практику влітку не постачати гарячу воду, прикриваючись різними ремонтними роботами.

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5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка ​

Тарифи на комунальні послуги в Україні

Як писав Главред, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але в найближчому майбутньому це може змінитися.

Тим часом в Україні в невеликих містах з 2023 року водоканали почали підвищувати тарифи на послуги водопостачання. Причиною цього є зростання вартості електроенергії.

Тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Також стало відомо, чи збільшать комуналку власникам тварин після запровадження обов'язкової реєстрації собак у Києві.

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Хто такий Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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