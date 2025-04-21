Ціни підскочать: експерт попередив, що в Україні підвищать тарифи на воду

Представник Інституту енергетичних стратегій переконаний, що тариф на холодну воду в Україні має бути вдвічі вищий.

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Що буде з тарифами на воду в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Корольчук:

Попри мораторій на підвищення цін, тарифи на воду можуть зрости

Тариф на воду має становити мінімум 60 гривень

В Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися. Про це виданню УНІАН розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, хоча зараз тариф на холодну воду за лічильником становить 30-40 гривень, проте фактично вони мають становити мінімум 60 гривень за кубометр.

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"Тариф на гарячу воду в середньому становить 90-100 гривень. Мінімально можливе подорожчання до 150 гривень. Підвищення тарифів, на жаль, має бути, тому що компанії-постачальники несуть втрати, які потрібно покривати, і вони їх закладають нам у тариф. Якби компанії могли провести модернізацію, відремонтувати труби, то тарифи не були б такими високими", - додав він.

Корольчук переконаний, що підвищення тарифів для усіх споживачів в Україні відбудеться вже ближче до осені, або ж восени.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Міненерго повідомляли, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. Інформація про можливе підвищення тарифів не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що частина українців може зіткнутись з додатковими витратами на електроенергію. Громадяни можуть отримати додатковий рахунок майже на 4 000 гривень.

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Хто такий Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

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