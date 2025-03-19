Тариф на газ може різко зрости вже влітку: експерт назвав нову ціну

Причина підвищення тарифу на газ - необхідність забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026.

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Скільки українцям доведеться платити за газ вже влітку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези Попенка:

Вартість газу в Україні можуть підвищити влітку

Тариф може зрости до 9,5-10 грн за кубометр

Змінити ціни на газ потрібно для забезпечення безперебійного опалювального сезону

Тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми "Вечір.LIVE".

За словами Попенка, для надійного проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні необхідно придбати додатково 3-4 млрд кубометрів газу. Водночас ціни на міжнародному ринку залишаються високими — орієнтовно 500 доларів за тисячу кубометрів.

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Крім того, забезпечити внутрішній ринок газом власного видобутку стає все складніше через війну. Російські війська систематично атакують газорозподільну інфраструктуру в різних регіонах України. Найбільш постраждали об’єкти в Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Тернопільській областях.

"На відновлення об'єктів газової інфраструктури, на відміну від енергетичної, потрібно півроку-рік. Руйнування об'єктів призведе до того, що нам не вдасться підготуватися до нового опалювального сезону", - зазначив Попенко.

До того ж, як зауважив експерт, через війну Україна втратила частину державного та приватного газовидобутку, що також впливає на ситуацію.

Наскільки зросте тариф

За прогнозом Попенка, новий такиф на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр. Тариф можуть переглянуть влітку 2025 року, оскільки в цей період підвищення буде менш відчутним для домогосподарств.

"Це такий період, коли підвищення тарифу не сильно вплине на гаманці українців. У сільській місцевості, наприклад, українці дуже мало газу споживають влітку. Найбільше споживання відбувається в опалювальний сезон, коли одне домогосподарство споживає до 500 куб. метрів газу у середньому. Тому якраз влітку це не буде так помітно", - пояснив він.

Тарифи в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні наразі немає офіційних планів щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, проте частина з них залишаються незмінними з 2021 року, заявив голова комітету ВР з питань ПЕК Андрій Герус.

Енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що Україні необхідно перейти до реальних ринкових тарифів, одночасно забезпечивши адресні субсидії для вразливих категорій населення. Бізнес уже платить ринкову ціну, але тарифи для населення залишаються штучно заниженими.

Крім цього, в Україні очікується підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у два етапи – з 1 квітня та 1 липня 2025 року. З 1 квітня вода коштуватиме 17,57 грн/куб. м, водовідведення – 16,41 грн (разом із ПДВ – 40,78 грн/куб. м).

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Хто такий Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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