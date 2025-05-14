Ціни на рівні 2022 року: відомо, коли зміниться вартість пального в Україні

Будь-яке зниження або зростання ціни на нафту відображається на Україні.

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Ціни на бензин в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Зниження цін на нафту впливає на ціну палива в Україні

Зараз ціни на паливо приблизно такі ж, як у 2022 році

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, чи позначиться зниження цін на нафту у світі на цінах на бензин в Україні.

За його словами, зниження цін на нафту через 20 днів позначається на стелі наших цін на паливо.

"Сьогодні ми використовуємо імпортне паливо, яке ми купуємо в Європі, і ціна якого повністю відповідає динаміці цін на нафту на світових ринках", - сказав він на чаті в Главреді.

Економіст підкреслив, що наразі паливо в Україні коштує приблизно стільки ж, скільки воно коштувало у 2022 році.

"І це при тому, що у 2022 році було відновлено 20% податку на додану вартість, а також акциз у повному обсязі. І ми, збільшивши більш ніж на 30% платежі до бюджету, маємо таку саму ціну, яка була у 2022 році. Саме тому, що впала ціна на нафту на світовому ринку", - наголосив Пендзин.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Він також додав, що всі ці речі дуже пов'язані між собою: будь-яке зниження або зростання ціни на нафту одразу ж відображається у нас на стелі.

Дивіться відео, в якому економіст Олег Пендзин розповів, ціни на які продукти харчування в Україні стають захмарними, та чому в Росії повертаються продуктові картки та дефіцит товарів:

Ціни на пальне в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що Україні частково вдалося відновити власне виробництво пального, що позитивно відобразиться на цінах на АЗС.

Також відомо, що в Україні з 1 травня на автозаправних станціях повинні продавати бензин з 5%-м вмістом біоетанолу. Таке нововведення покликане покращити екологію та економіку держави.

Водночас, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що очікувати на те, що завтра 95-й бензин на заправках коштуватиме не близько 60 гривень за літр, а 40 гривень, не варто.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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