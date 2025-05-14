Реєстрація собак у Києві: чи збільшать комуналку власникам тварин

За одного собаку потрібно буде заплатити 210 гривень. Знижки не передбачаються для власників кількох тварин.

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Жителів Києва зобов'язали реєструвати домашніх собак / Колаж: Главред, фото: Печерська РДА, фото, згенероване AI

Ви дізнаєтеся:

Як офіційно зареєструвати собаку і скільки це коштує

Чи впливатиме реєстрація тварини на нарахування комунальних послуг

Що буде, якщо проігнорувати обов'язкову реєстрацію тварини

З 12 травня в Києві запустили новий сервіс реєстрації домашніх тварин. Зокрема, власників собак зобов'язали платно реєструвати своїх улюбленців.

Главред розібрався у всіх нюансах процедури і з'ясував, як до нововведення поставилися українці.

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Як офіційно зареєструвати собаку

Наразі реєстрація обов'язкова для всіх собак, для котів - за бажанням власника. Зареєструвати тварину можна в Центрі надання адміністративних послуг.

Власнику необхідно подати заповнену форму №1, яка надається безпосередньо в ЦНАП, і квитанцію про оплату.

Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на вихованця.

Якщо тварина вже зареєстрована і має реєстраційне посвідчення відповідного зразка, то повторно йти до відділення ЦНАПу не потрібно.

Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини.

У разі смерті домашньої тварини необхідно подати заяву про зняття з обліку.

Подати заяву можна двома способами: особисто або онлайн через кабінет користувача на сайті Реєстру домашніх тварин. Послуга безкоштовна.

Чіп і реєстрація - це одне й те саме?

Як повідомили в Центрі захисту тварин, якщо тварина має ветеринарний паспорт чи чип, власнику все одно необхідно звернутися до районного ЦНАПу або підрозділів КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" за адресами: вулиця Героїв Енергетиків (колишня вул. Електротехнічна), 5а, вулиця Ярославська, 13а, проспект Відрадний, 61, подати документи та зареєструвати свого улюбленця.

Скільки коштує реєстрація собаки

Послуга з реєстрації собаки коштує 210 гривень. Якщо у власника кілька тварин, то кожну тварину потрібно зареєструвати окремо. Знижки не передбачаються.

"Оплату можна здійснити на місці. Також заповнюється заява. Власник подає паспорт, ідентифікаційний код, фото тварини, дані з ветеринарної лікарні - якщо є, то паспорт тварини. Фото тварини можна подавати в паперовому або електронному варіанті", - повідомили ТСН у ЦНАПі.

В анкеті також потрібно буде вказати місце реєстрації власника.

Навіщо потрібна реєстрація собак

Директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергій Сабуров пояснює необхідність реєстрації тварини питаннями безпеки. Мовляв, якщо собака загубиться, то наявність реєстраційних даних нібито значно підвищить шанси оперативного повернення додому.

Крім того, актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті нібито дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.

Чи вплине реєстрація собак на зростання комуналки

У ЦНАПі не змогли уточнити інформацію про те, чи вплине наявність тварини на нарахування комунальних послуг.

У Центрі комунального сервісу заявили, що зараз наявність тварини в приміщенні не впливає на нарахування, а як буде далі - невідомо.

"Наразі інформація про тварин відсутня", - відповіли гарячій лінії ЦКС.

Що буде, якщо не реєструвати собаку

Як писав Главред, якщо власники домашніх улюбленців не пройдуть реєстрацію, на них може чекати чималий штраф. Однак механізм накладення штрафів на порушників поки невідомий.

Крім того, поки що немає крайніх термінів для реєстрації тварин.

Також фахівці Центрів надання адміністративних послуг не мають повноважень накладати штрафи на українців.

Зазначимо, стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за утримання незареєстрованих собак. Ця стаття передбачає винесення попередження або накладення штрафу для громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів (170-340 грн), а для посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти таких мінімумів (340-850 грн).

Як реагують українці на нововведення

Журналіст і громадський діяч Владислав Бовсуновський вважає незаконним нововведення столичної влади, хоча й підтримує облік тварин.

За його словами, закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" встановлює обов'язки власників, зокрема, щодо ідентифікації тварини.

"Але саме в законі немає жодної прямої вимоги реєструвати собаку в конкретному місці, через конкретну структуру, тим паче платно. Закон гарантує захист тварини, а не створює бар'єри для виконання обов'язків перед нею. В Україні діє принцип верховенства права. Це означає, що жоден підзаконний акт (правила, інструкції, рішення міської ради) не може виходити за межі закону або суперечити йому. Це закріплено в Конституції (ст. 19 і 92)", - написав він у Facebook.

У Кодексі про адміністративні правопорушення (ст. 154) йдеться про штраф за "порушення правил утримання тварин", зокрема утримання незареєстрованих собак. Але не сказано, що реєстрація має бути саме в ЦНАПі та має бути платною.

"І точно не сказано, що без оплати в КП собака автоматично вважається "нереєстрованим". Отже, маємо ситуацію: місцева влада встановлює обов'язкову платну реєстрацію собак через конкретне КП, фактично створюючи монополію. Власників штрафують не за те, що вони порушили закон, а за те, що не виконали положення локального рішення, яке не має сили закону. Це - перевищення повноважень і порушення права громадян на вільний доступ до адміністративної послуги. Я за порядок і облік тварин. Однак проти правового свавілля", - написав Бовсуновський.

Журналіст також нагадав, що в Україні є сервіси безоплатної онлайн-реєстрації тварин на підставі наявності чипа, ветеринарного паспорта та вакцинації.

Керівник MedOboz, журналіст Віктор Литвиненко припустив, що за допомогою запровадження обов'язкової реєстрації тварин влада хоче поповнити бюджет.

"Якщо хтось подумав, що це турбота про тварин - ні, це лише черговий ритуал обожнювання священної корови української економіки - бюджетного поповнення з нічого. Без щеплень, без нових майданчиків для вигулу, без ветеринарних послуг - але з документом! Тобто знову - повітря, але з мокрою печаткою. Бо що може бути шляхетнішим, ніж монетизувати любов до чотирилапих у часи тривог? І не дай Боже не зареєструвати свого мурчика - бо тоді держава з тобою поговорить. Адже неврахований кіт - це загроза нацбезпеці. Війна війною, а реєстрація за розкладом", - написав він у Facebook.

Народний депутат Богдан Яременко розповів про свій досвід реєстрації собаки. За його словами, у ЦНАПі йому запропонували зробити це самостійно онлайн, оскільки в нього не було із собою "фото собаки розміром 10 на 15".

"Цікаво, у кого вдома є роздруковане фото 10Х15 своєї собачки? Онлайн виявляється це теж не робиться. Тобто десь на сайті КМДА зареєструватися і залишити дані про себе і свого песика можна. А ось пройти повну функцію реєстрації нереально", - написав він у Facebook.

Загалом, українці більше негативно поставилися до нововведення. Громадян турбує те, що місцева влада небагато робить для того, щоб забезпечити інфраструктуру для домашніх улюбленців. Також українці переживають, що після запровадження обов'язкової реєстрації безпритульних тварин побільшає.

"На мій погляд, у нас на Борщагівці недостатньо урн, призначених для продуктів життєдіяльності собак. Крім того, існує негласна черга відвідування майданчика для вигулу собак. Тобто, якщо на майданчику присутні великі пси, то з маленьким собакою заходити небезпечно. Тому хотілося б побільше таких майданчиків. Наприклад, окремо - для великих собак, окремо - для маленьких", - розповіла мешканка Святошинського району Ольга Петриченко.

Що пишуть у Мережі:

Як писав Главред, українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, який створює їхній транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

Крім того, в Україні визначено список місць, у яких дозволено розводити вогонь. Якщо порушити закон, громадянину загрожує штраф за багаття в неправильному місці.

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