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Українці можуть отримати допомогу у розмірі понад 10 тисяч гривень - деталі

Марія Николишин
14 травня 2025, 12:10
351
Опубліковано список людей, які можуть отримати допомогу.

Українці можуть отримати допомогу у розмірі понад 10 тисяч гривень - деталі
Грошова допомога від ООН / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

  • Українці можуть отримати допомогу від ООН
  • Розмір допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика

Громадяни України можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Кошти передбачені тим, хто евакуювався з небезпечних районів, постраждав через обстріли чи має пошкоджене житло. Про це повідомляють представники УВКБ ООН у Telegram.

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Відомо, що виплати зможуть отримати громадяни, які протягом останніх 30 днів з моменту звернення:

  • отримали поранення від обстрілів;
  • житло пошкоджене від ворожих атак;
  • житло цілком непридатне для проживання через військові дії;
  • домогосподарство втратило дохід через війну;
  • евакуювалися з небезпечних громад;
  • втратили члена домогосподарства;
  • хтось в родині потребує лікування через отриману шкоду від обстрілів.

Варто зауважити, що кожен громадянин зможе отримати по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на особу за три місяці). Розмір допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика.

Допомога українцям - що відомо

Як повідомляв Главред, жителі п’яти українських областей, що перебувають поблизу зони бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від уряду Естонії. Програма триватиме три місяці та передбачає виплати для вразливих категорій населення із Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.

Чеська гуманітарна організація People in need відкрила нову програму допомоги вразливим категоріям українців під час війни в рамках якої виплати можуть тримати мешканці Харкова та прифронтових громад області.

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Організація Об'єднаних Націй (ООН) — глобальна міжнародна організація, заснована 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Штаб-квартира розміщується в Нью-Йорку. Організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі, пише Вікіпедія.

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