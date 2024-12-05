В Раді планують спростити виїзд за кордон деяким чоловікам: що відомо

Відповідний законопроєкт має вирішити проблеми з паспортами, вільним перетином кордону та військовим обліком.

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Хто зможе виїхати за кордон / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Верховна Рада

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У Раді хочуть спростити виїзд за кордон чоловікам-студентам до 24 років

Для оформлення необхідних документів за кордоном слід стати на консульський облік

У Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить українцям віком від 18 до 24 років, що навчаються за кордоном, вільно виїжджати за межі країни. Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.

За його словами, у разі ухвалення закону, чоловіки віком від 18 до 24 років матимуть право отримати всі довідки в сервісних центрах і стати на облік згідно з законом, "щоб його не порушувати".

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"Що стосується хлопців віком від 18 до 24-25 років – вони не мобілізуються - є пропозиція і в Верховній Раді розробляється законопроєкт, що якщо вони навчаються за кордоном, то надати їм можливість вільно перетинати кордон під час їх навчання", - сказав Горбенко.

Горбенко додав, що для оформлення необхідних документів за кордоном слід стати на консульський облік, як цього вимагає українське законодавство.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Україна повинна знизити мобілізаційний вік до 18 років. На його думку, посилення мобілізації може змінити ситуацію на фронті.

Згодом речник Олег Домбровський повідомив, що на сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років. За його словами, зараз мобілізаційного ресурсу достатньо, щоб забезпечити потреби армії.

Як писав Главред з посиланням на Сергія Бабака, особи, які в наступному році вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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