На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

Велика Британія оголосила рекордний пакет допомоги понад для посилення української ППО.

Країни формату Рамштайн погодили виділення 35 млрд євро на оборону України / Коллаж: Главред, фото: US Army, x.com/JohnHealey_MP

Коротко:

Контактна група "Рамштайн" виділить Україні 35 млрд євро у 2026

Британія оголосила пакет допомоги понад 500 млн фунтів на ППО

Німеччина виділить Україні 11,5 млрд євро на оборону та дрони

Сьогодні, 12 лютого, країни-учасниці засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") пообіцяли виділити цього року 35 мільярдів євро на підтримку української армії.

Про це на брифінгу після засідання у Брюсселі повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Ми можемо рятувати життя, ми можемо тиснути на Путіна, і ми можемо узгодити мир, але лише якщо ми активізуємося разом. Тож, разом, я можу підтвердити, що сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України ми зобов’язалися надати Україні нову військову допомогу на загальну суму 35 мільярдів євро", – сказав Гілі.

Внесок Великої Британії

Він додав, що Велика Британія робить найбільший внесок у військову допомогу Україні в історії країни. Зокрема, на термінові потреби протиповітряної оборони буде виділено пакет допомоги понад 500 млн фунтів.

"Сьогодні Контактна група надіслала дуже чіткий сигнал Путіну. Ми більш об’єднані та рішучі, ніж будь-коли. Ми посилимо військову допомогу для України. Ми посилимо тиск на Росію і ми хочемо зробити 2026-й роком, коли ця війна закінчиться, і роком, коли ми забезпечимо мир", – наголосив міністр.

Позиція Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на підтримку союзників і партнерів. Він підкреслив, що цього року Україні потрібно щонайменше 60 млрд доларів для забезпечення оборони.

"Ми наполегливо закликали всі країни з Контактної групи надати додаткову підтримку. Ми бачили результати на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Щойно Джон підкреслив це, що результатом є 35 мільярдів євро", – сказав Пісторіус.

Німеччина також пообіцяла підтримати два ключові проєкти, представлені міністром оборони України Михайлом Федоровим. Перший стосується розвитку "міського купола" – системи протиповітряної оборони над українськими мегаполісами. Другий – підтримки сучасних безпілотних систем для зриву атак противника на передовій.

"Загалом у 2026 році ми виділили на підтримку України 11,5 млрд євро", – зазначив Пісторіус.

Він додав, що Німеччина продовжить передавати Україні системи Iris-T, зенітні ракети та артилерійські боєприпаси далекого спрямування.

Експертна оцінка підтримки України

Підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною, а її основним стратегічним союзником є Європейський Союз. Таку думку висловив політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його оцінкою, ЄС відіграє ключову роль не лише у фінансовій допомозі, а й у забезпеченні військових потреб України. Зокрема, йдеться про фінансування закупівлі американського озброєння.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90-100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", – підкреслив Фесенко.

Експерт вважає, що саме системна та довгострокова модель підтримки з боку європейських партнерів формує для України стратегічні гарантії безпеки та посилює її позиції у протистоянні з Росією.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть винищувачі МіГ-29. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Також коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом’якшити правила, щоб Україна могла використати позику обсягом 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Володимир Фесенко (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

