Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

Руслан Іваненко
13 лютого 2026, 01:16
33
Велика Британія оголосила рекордний пакет допомоги понад для посилення української ППО.
Гилли, военная помощь
Країни формату Рамштайн погодили виділення 35 млрд євро на оборону України / Коллаж: Главред, фото: US Army, x.com/JohnHealey_MP

Коротко:

  • Контактна група "Рамштайн" виділить Україні 35 млрд євро у 2026
  • Британія оголосила пакет допомоги понад 500 млн фунтів на ППО
  • Німеччина виділить Україні 11,5 млрд євро на оборону та дрони

Сьогодні, 12 лютого, країни-учасниці засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") пообіцяли виділити цього року 35 мільярдів євро на підтримку української армії.

Про це на брифінгу після засідання у Брюсселі повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

відео дня

"Ми можемо рятувати життя, ми можемо тиснути на Путіна, і ми можемо узгодити мир, але лише якщо ми активізуємося разом. Тож, разом, я можу підтвердити, що сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України ми зобов’язалися надати Україні нову військову допомогу на загальну суму 35 мільярдів євро", – сказав Гілі.

Внесок Великої Британії

Він додав, що Велика Британія робить найбільший внесок у військову допомогу Україні в історії країни. Зокрема, на термінові потреби протиповітряної оборони буде виділено пакет допомоги понад 500 млн фунтів.

"Сьогодні Контактна група надіслала дуже чіткий сигнал Путіну. Ми більш об’єднані та рішучі, ніж будь-коли. Ми посилимо військову допомогу для України. Ми посилимо тиск на Росію і ми хочемо зробити 2026-й роком, коли ця війна закінчиться, і роком, коли ми забезпечимо мир", – наголосив міністр.

Позиція Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на підтримку союзників і партнерів. Він підкреслив, що цього року Україні потрібно щонайменше 60 млрд доларів для забезпечення оборони.

"Ми наполегливо закликали всі країни з Контактної групи надати додаткову підтримку. Ми бачили результати на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Щойно Джон підкреслив це, що результатом є 35 мільярдів євро", – сказав Пісторіус.

Німеччина також пообіцяла підтримати два ключові проєкти, представлені міністром оборони України Михайлом Федоровим. Перший стосується розвитку "міського купола" – системи протиповітряної оборони над українськими мегаполісами. Другий – підтримки сучасних безпілотних систем для зриву атак противника на передовій.

"Загалом у 2026 році ми виділили на підтримку України 11,5 млрд євро", – зазначив Пісторіус.

Він додав, що Німеччина продовжить передавати Україні системи Iris-T, зенітні ракети та артилерійські боєприпаси далекого спрямування.

Експертна оцінка підтримки України

Підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною, а її основним стратегічним союзником є Європейський Союз. Таку думку висловив політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його оцінкою, ЄС відіграє ключову роль не лише у фінансовій допомозі, а й у забезпеченні військових потреб України. Зокрема, йдеться про фінансування закупівлі американського озброєння.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90-100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", – підкреслив Фесенко.

Експерт вважає, що саме системна та довгострокова модель підтримки з боку європейських партнерів формує для України стратегічні гарантії безпеки та посилює її позиції у протистоянні з Росією.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть винищувачі МіГ-29. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Також коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом’якшити правила, щоб Україна могла використати позику обсягом 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Читайте також:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні військова допомога новини України грошова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

01:16Світ
Приліт у багатоповерхівку та постраждалі: рій "шахедів" атакував Одесу, деталі

Приліт у багатоповерхівку та постраждалі: рій "шахедів" атакував Одесу, деталі

23:07Війна
Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

21:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

Їх час настав: три знаки зодіаку, яким лютий принесе заслужену перемогу

Їх час настав: три знаки зодіаку, яким лютий принесе заслужену перемогу

Останні новини

02:00

"Тут цього немає": чому Галина Безрук зрадила Україну насправді

01:30

Бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою

01:16

На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

00:48

Міша Кацурін показав справжню Надю Дорофеєву в реальному житті

00:39

Зацвітуть уже в травні: які квіти варто сіяти на розсаду вже заразВідео

Кінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузьКінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузь
00:01

У пошуках себе: 12-річний Гаррі Галкін змінив імідж

12 лютого, четвер
23:53

Звичайна яєчня заграє новими фарбами: який секретний інгредієнт варто додати

23:26

Не ромкомами єдиними: найкращі трилери для перегляду в День всіх закоханих

23:20

Наслідки атак б’ють по світлу: оновлений графік для Дніпропетровщини на 13 лютогоФото

Реклама
23:13

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

23:07

Приліт у багатоповерхівку та постраждалі: рій "шахедів" атакував Одесу, деталі

23:04

Український відомий співак пішов на крайні заходи - причина

22:17

"Одна дівчина": Андрій Федінчик розповів про особисте життя

21:56

Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

21:47

Осінь буде непростою: Україна дізналася суперників у Лізі націй 2026/2027

21:44

Чому не можна облизувати губи: експерти розкрили правду

21:29

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

21:25

Багатодітна мати Ріанна зважилася на ще один важливий крок

21:24

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

21:02

Лиса Симоньян з'явилася на публічному заході

Реклама
21:00

Що не можна робити на Масляну: народні прикмети та заборони

20:45

Наслідки атак змушують економити: як вимикатимуть світло у п’ятницю, 13 лютого

20:41

Нікіта Добринін про захоплення 4-річного сина Лева: "У нього багато артистизму"

20:35

Забуте милозвучне слово: як українською насправді називається "стрекоза"

20:33

Ситуація неприйнятна - Терехов різко відреагував на зрив засідання Ради через прогульників

19:55

Масниця 2026: що насправді означає кожен день Сиропусного тижняВідео

19:53

У Дніпро прийде потепління, але з характером: що підготувала погода на вихідні

19:34

Рідкісні "одноногі" істоти налякали місцевих: що викинув шторм на узбережжя Британії (фото)

19:27

Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни

19:11

Скандал на світовій арені: чим Гераскевич розізлив МОК та хто його підтримавВідео

19:10

Що намагається зробити Путін українцямПогляд

18:45

В Україні розгорівся гучний скандал через корм для котів: що кажуть ветеринариВідео

18:27

Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

17:51

"Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій завершення війни

17:44

З'явилося лише 40 років тому - яке місто України є наймолодшим

17:32

Скандал довкола Інтернаціонального легіону: у ЗСУ прокоментували так звану "ліквідацію"

17:12

Українські зірки потужно підтримали дискваліфікованого українського спортсмена

17:04

Проклята "чортова дюжина": чому світ боїться п'ятницю 13-те досіВідео

16:32

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому воно є: пояснення експерта

16:28

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Реклама
16:21

Скільки можуть коштувати долар та євро у найближчі дні: неочікуваний прогноз

16:08

Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич

16:02

Дружина Віталія Козловського розповіла про хворобу з ускладненням

15:58

Навіщо стукати по дереву і як це робити правильно: в чому сенс прикмети

15:51

МОК влип у новий скандал на тлі дискваліфікації Гераскевича

15:31

Королева показала проукраїнську маму Люду і "вбила" її компліментом

15:31

Чи можна святкувати День святого Валентина: священник розставив крапки над "і"Відео

15:22

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

14:49

"Момент сорому": Зеленський та МЗС - про дискваліфікацію Гераскевича

14:31

Верховна Рада пустує, діяльність парламенту припинена - яка причина

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти