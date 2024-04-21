Не тільки Patriot: Зеленський назвав зброю, яка захистить міста від ракет Росії

Президент Володимир Зеленський на тлі останніх кривавих ударів росіян по українських містах звернувся до Заходу з закликом надати додаткові засоби ППО. Акцент глава держави зробив на бойовій авіації.
Як зазначено у заяві Зеленського, Patriot є системами ППО тільки коли діють - захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Імовірно, йшлося про дефіцит снарядів до цих ЗРК і самих цих ЗРК.
"Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці", - наголосив він.відео дня
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
За словами Зеленського, "Patriot потрібні зараз у руках українців, сучасні винищувачі потрібні в українському небі".
"Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя", - вказав Зеленський.
Удари Росії по Україні - останні новини
У неділю, 21 квітня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Загарбники вдарили балістикою і цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
Також РФ у ніч на 20 квітня вдарила ракетами по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА повідомив, що російські загарбники атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.
А ось 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Повідомлялося, що після збиття бомбардувальника інший літак, що летів за ним, розвернувся.
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