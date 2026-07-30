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Окупанти обстріляли Львів ракетами: під завалами житлових будинків шукають людей

Анна Ярославська
30 липня 2026, 06:50оновлено 30 липня, 08:03
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Рятувальна операція триває. Мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали.
Обстріл Львова - пошкоджено житлові будинки
Обстріл Львова - пошкоджено житлові будинки / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

Коротко:

  • У Львові пролунали вибухи під час обстрілу
  • У місті пошкоджено житлові будинки на вулицях Патона та Виговського
  • Під завалами залишаються люди, рятувальники ліквідують пожежі

Рано вранці 30 липня на тлі масованого обстрілу України у Львові пролунали вибухи. У місті активно працювала ППО. За попередніми даними, пошкоджено два житлові будинки. Є постраждалі.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, вибухи було чутно близько п'ятої години ранку.

відео дня

"Горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби", - зазначив він.

Відомо про п’ятьох постраждалих у Львові. Вони потребують госпіталізації.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також повідомив, що в результаті ракетного удару у Львові пошкоджено дві багатоповерхівки.

За його даними, відомо про 4 постраждалих у Львові.

"Рятувальники розбирають завали. Роботу ускладнюють пожежі в місцях влучання", - повідомив Козицький.

Пізніше Садовий повідомив, що під завалами будинку на вулиці Патона залишаються люди.

"Триває рятувальна операція. Мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали", - зазначив мер.

Дивіться відео - У Львові на місці "прильоту" розбирають завали:

Знімок екрана

Через перекриття вулиці Патона громадський транспорт курсує зі змінами:

  • автобуси в обох напрямках їдуть через вул. Городоцьку до Мотозаводу, далі - на вул. Виговського;
  • тролейбуси №23 та №30 тимчасово не курсують.

О 06:52 Козицький повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 15. Чотирнадцять осіб госпіталізували, серед них один рятувальник.

"Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх", - зазначив він.

07:28 У Львові 8 людей травмовано та 7 було врятовано внаслідок російського удару, повідомили у ДСНС.

У місті зафіксовано кілька "прильотів". Пошкоджено 2 багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди.

У місцях влучань виникли пожежі. На місцях працюють усі екстрені служби.

  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС

У Львові продовжують розбирати завали на місцях "прильотів". На руїнах зруйнованого будинку чути крики.

Біля будинку чергують місцеві мешканці. Одна жінка чекає, поки рятувальники знайдуть під завалами її зятя та онука, інша - чоловіка та сина.

Дивіться відео - У Львові шукають тих, хто вижив після удару РФ:

Скриншот

Ракетний удар по Україні 30 липня - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва. Вибухи прогриміли в столиці, а також у Дніпрі, Кривому Розі, на Полтавщині та в інших регіонах.

За даними моніторів, основною метою удару окупантів був Захід України. РФ зробила ставку на велику кількість ракет - майже 50% досягли західних регіонів.

Атака була проведена у кілька хвиль, зокрема із застосуванням крилатих ракет наземного базування.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

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Про персону: Андрій Садовий

Андрій Садовий - український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

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