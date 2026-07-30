Росія завдала удару по Києву та області, є загиблі та поранені: свіжі деталі

У столиці рятувальники деблокували постраждалих. На Київщині поранено п’ятьох людей, серед них - дитина.

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Атака на Київ 30 липня 2026 року - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Росія масовано атакувала Київ та Київську область

У Києві загинула людина, є постраждалі та пожежі

На Київщині рятувальники визволили людей з-під завалів

У ніч на 30 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

Станом на ранок четверга відомо, що одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок російської атаки на Київ.

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У столиці виникли пожежі у двох районах.

В Оболонському районі сталося загоряння торгових павільйонів на території ринку.

У Святошинському районі спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Пожежу ліквідовано.

У цьому ж районі триває ліквідація пожежі в п’ятиповерховій будівлі.

На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється.

Київська область - наслідки атаки РФ

В результаті російської атаки на Київську область п’ятеро людей постраждали, серед них - одна дитина, повідомили у ДСНС.

У селі Скибін Броварського району частково зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено два сусідні будинки.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники витягли трьох постраждалих з-під завалів і передали їх медикам.

Ракетний удар по Львову - що відомо

Як писав Главред, рано вранці 30 липня на тлі масованого обстрілу України у Львові пролунали вибухи. У місті активно працювала ППО. Пошкоджено два житлові будинки.

За останніми даними ДСНС, у Львові 8 осіб отримали травми, а 7 були врятовані внаслідок російського удару.

У місті зафіксовано кілька влучань. Пошкоджено 2 багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди.

У місцях влучання виникли пожежі. На місцях працюють усі екстрені служби.

Зазначимо, що в ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва. Вибухи прогриміли в столиці, а також у Дніпрі, Кривому Розі, на Полтавщині.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Росія почала завдавати ударів по-новому

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про зміну тактики завдання ударів по Україні. За його словами, за минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 50 ракет, що летіли за балістичною траєкторією. Йдеться насамперед про "Іскандер-М", С-400 та "Циркони".

Прес-секретар Повітряних сил ЗСУ повідомив, що виявлення уламків ракет з маркуванням, яке свідчить про їхнэ виготовлення лише кілька тижнів або місяців тому, може вказувати на труднощі Росії з накопиченням значних запасів ракетного озброєння. За його словами, це свідчить про те, що частину ракет окупанти застосовують майже одразу після виробництва.

"Оскільки вони застосовують багато ракет, ви бачите, що частка балістичних ракет у відсотковому співвідношенні збільшується. Мається на увазі, що раніше запускали значно більше крилатих ракет, ніж балістичних, а зараз балістичних ми бачили за минулий тиждень, здається, понад 50 ракет, які атакують за балістичною траєкторією", - повідомив Ігнат.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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