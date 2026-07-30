РФ вдарила балістикою по передмістю Кривого Рогу: є багато загиблих, серед яких діти

Загинули дві дівчинки віком 5 і 12 років, а також четверо дорослих.

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Удар РФ по передмістю Кривого Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Російська ракета вбила родину під Кривим Рогом

Шестеро загиблих у передмісті, серед них діти

Ніч проти 30 липня стала черговою кривавою сторінкою російської агресії. Окупанти здійснили комбіновану атаку із застосуванням балістичного та крилатого озброєння, а також ударних безпілотників.

Приватний будинок перетворився на згарище: загинули діти

У передмісті Кривого Рогу російська балістична ракета поцілила безпосередньо в житловий будинок, де перебувала багатодітна сім'я. Унаслідок прямого влучання загинуло шестеро людей: дві дівчинки віком 5 та 12 років, а також четверо дорослих. За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ще восьмеро осіб зазнали травм, серед яких двоє хлопчиків віком 6 та 15 років.

"Аварійно-рятувальна операція триває, надзвичайники розбирають завали. На жаль, кількість жертв може зрости", - зазначив посадовець.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Росія почала завдавати ударів по-новому

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про зміну тактики завдання ударів по Україні. За його словами, за минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 50 ракет, що летіли за балістичною траєкторією. Йдеться насамперед про "Іскандер-М", С-400 та "Циркони".

Прессекретар Повітряних сил ЗСУ повідомив, що виявлення уламків ракет з маркуванням, яке свідчить про їхнє виготовлення лише кілька тижнів або місяців тому, може вказувати на труднощі Росії з накопиченням значних запасів ракетного озброєння. За його словами, це свідчить про те, що частину ракет окупанти застосовують майже одразу після виробництва.

"Оскільки вони застосовують багато ракет, ви бачите, що частка балістичних ракет у відсотковому співвідношенні збільшується. Мається на увазі, що раніше запускали значно більше крилатих ракет, ніж балістичних, а зараз балістичних ми бачили за минулий тиждень, здається, понад 50 ракет, які атакують за балістичною траєкторією", - повідомив Ігнат.

Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Ракетний удар по Україні 30 липня - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва. Вибухи прогриміли в столиці, а також у Дніпрі, Кривому Розі, на Полтавщині та в інших регіонах.

За даними моніторів, основною метою удару окупантів був Захід України. РФ зробила ставку на велику кількість ракет - майже 50% досягли західних регіонів.

Атака була проведена у кілька хвиль, зокрема із застосуванням крилатих ракет наземного базування.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

Також рано вранці 30 липня на тлі масованого обстрілу України у Львові пролунали вибухи. У місті активно працювала ППО. За попередніми даними, пошкоджено два житлові будинки. Є постраждалі.

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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