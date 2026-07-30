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Новою ціллю стане Київ: коли очікувати чергового ракетного удару Росії

Анна Ярославська
30 липня 2026, 11:28
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Моніторинг підготовки ударів з боку армії РФ ускладнився. Що змінилося?
Ту-95МС, ракетний удар
Під час атаки РФ застосувала лише 9 ракет із 50, готових до запуску / Колаж: Главред, фото: МО РФ, російські ЗМІ

Ключові тези:

  • Бомбардувальники Ту-95МС тепер комплектуються на Далекому Сході
  • 30 липня було використано лише 9 балістичних ракет із понад 50 готових
  • Частина ракет по Києву була "прощупуванням" ППО

Російська авіація застосувала під час нічної атаки 30 липня лише невелику частину готового ракетного арсеналу, що може свідчити про підготовку нового масованого удару найближчим часом. Цього разу ціллю, найімовірніше, буде Київ. Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар.

"Протягом ночі було застосовано лише 9 балістичних ракет і 4 "Циркони" з понад 50 готових до застосування, що може свідчити про нову атаку вже незабаром, ціллю якої стане столиця", - йдеться в повідомленні.

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За даними аналітиків, частина ракет, випущених вночі по Києву, могла мати не бойову, а розвідувальну мету - перевірку можливостей української протиповітряної оборони.

Кілька ракет, які вночі були випущені по столиці, ймовірно, застосовувалися з метою "прощупування" наявності ракет для систем протиповітряної оборони, зазначають аналітики.

Бомбардувальники Ту-95МС тепер споряджаються на Далекому Сході

Спостереження за підготовкою російської авіації до нових ударів ускладнилося через зміну логістики бомбардувальників. Аналітики зафіксували, що після запусків ракет шість літаків Ту-95МС здійснили посадку не на звичному аеродромі, а на базі "Оленя", тоді як три Ту-160 повернулися на Далекий Схід.

"Тепер можна констатувати, що оснащення літаків Ту-95МС відбувається на Далекому Сході і, відповідно, вилітати для запуску ракет вони можуть тепер звідти. Це дещо ускладнить спостереження за підготовкою до нового удару", - зазначають у єРадар.

При цьому логістика іншого типу бомбардувальників поки що залишається без змін, що дозволяє продовжувати частковий моніторинг підготовки атак.

"Незрозумілою залишається ситуація з літаками Ту-160, які для оснащення все ще прилітають на аеродром "Енгельс", - уточнили аналітики.

Новою ціллю стане Київ: коли очікувати чергового ракетного удару Росії
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар по Україні 30 липня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України.

Основний напрямок удару - Київська та Львівська області. Також були атаковані: Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська, Івано-Франківська області.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 БПЛА різних типів.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

Рано вранці 30 липня на тлі масованого обстрілу України у Львові пролунали вибухи. У місті активно працювала ППО. Пошкоджено два житлові будинки.

За останніми даними мера Садового, двоє людей у Львові вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. 23 людини звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні. Одна людина – у важкому стані.

У передмісті Кривого Рогу російська балістична ракета влучила безпосередньо в житловий будинок, де перебувала багатодітна сім’я. У результаті прямого влучання загинули шестеро людей: дві дівчинки віком 5 і 12 років, а також четверо дорослих. За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ще вісім осіб отримали травми, серед них двоє хлопчиків віком 6 і 15 років.

  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС
  • Обстріл Львова 30 липня 2026
    Обстріл Львова 30 липня 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ДСНС

Росія завдає ударів по Києву новою небезпечною зброєю

За даними аналітиків ISW, Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців залишити місто.

Вже від 25 до 30 відсотків поточних ударних пакетів Росії складаються з безпілотників типу "Шахед" з реактивними двигунами, які дозволяють цим безпілотникам літати на малих висотах і з високою швидкістю, а також швидко пікірувати.

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О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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