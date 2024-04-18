В ГУР офіційно назвали втрати росіян внаслідок удару по Джанкою: повний перелік

В ГУР зазначили, що внаслідок удару по аеродрому Джанкоя було знищено або пошкоджено зокрема 4 установки С-400 та 3 РЛС.

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В ГУР офіційно назвали уражені цілі на аеродрому в Джанкої / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В ГУР розкрили повний список знищених війсьвових цілей РФ внаслідок удару по аеродрому в тимчасово окупованому Джоанкої. Про це йдеться у повідомленні ГУР в Телеграмі.

У результаті успішної операції Сил оборони України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму, що відбулася 17 квітня 2024 року, було знищено або критично пошкоджено:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Водночас, число уражених або знищених об'єктів авіації противника та кількість втрат серед особового складу російської окупаційної армії наразі уточнюється.

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Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Удар по Джанкою 17 квітня - наслідки атаки по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська зазнали значних втрат у результаті атаки українських військ на військовий аеродром у тимчасово окупованому Джанкої, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили вибухина військовому аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої, але не можуть однозначно визначити, яким типом ракет було завдано удар.

Згідно з інформацією аналітика Defense Express Івана Киричевського, Україна випустила щонайменше дві балістичні ракети ATACMS по аеродрому у Джанкої.

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