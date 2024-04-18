'Урожай цілей': в ГУР розкрили деталі атаки по Джанкою - що вдалось знищити

Внаслідок атаки українських військ по військовому аеродрому в тимчасово окупанованому Джанкої відомо про значні втрати для російської армії. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
За його словами, ця операція є масштабною та важливою. Крім того, він зазначив, що більш детальна інформація щодо наслідків удару по аерлдрому в Джанкої буде оприлюднена сьогодні.
"Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України, – сказав представник розвідки.відео дня
Успішні операції ГУР
На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.
У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.
8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.
Удар по Джанкою 17 квітня - наслідки атаки по Криму
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) аналітики підтвердили вибухи на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої, однак вони не можуть однозначно вказати на тип ракет, яким було завдано удару.
Відомо, що внаслідок удару по захопленому військами РФ аеродрому в Джанкої ворог втратив чотири гелікоптери та одну установку ППО.
За інформацією аналітика Defense Express Івана Киричевського, Україна випустила щонайменше дві балістичні ракети ATACMS по аеродрому росіян у Джанкої.
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