'Ракетну атака' по авіабазі РФ у Криму: окупанти в паніці

Стало відомо про удар по авіабазі окупантів "Гвардійське" в Криму, є поранені загарбники.

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Окупанти жаліються на "ракетну атаку" / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: deepstatemap

У країні-агресорці Росії заявили про нібито "ракетну атаку" на авіабазу окупантів "Гвардійське" в Криму, є поранені загарбники. Цікаво, що про "атаку" у РФ згадали лише 4 березня, хоча вона трапилась 1-го.

"Авіабаза "Гвардійське" атакована ракетами в Криму. 3 військовослужбовців поранено", - йдеться у повідомленні Телеграм-каналу ASTRA.

За даними цього Telegram-каналу, нібито дві "невстановлені ракети" впали на території авіабази "Гвардійське" (в/ч 46451) в районі 16:00 1 березня.

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"Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців", - стверджують автори.

Як пише "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ - по 12 машин.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що 3 березня у Феодосії пролунали потужні вибухи, перекрили рух трасою. У Міноборони РФ у соціальних мережах повідомили про те, що російські "засоби ППО" нібито знищили над Кримом 38 "українських безпілотників". Відомо, що вибухи нібито пролунали в районі нафтобази.

Окупанти скаржаться на атаку дронів у Криму. Міноборони Росії звітує про нібито "знищення", як стверджують окупанти, "українського" дрона, поскаржившись на атаку БПЛА з боку ЗСУ. Місцеві чули декілька потужних вибухів.

Полковник запасу Олег Жданов розповів, коли війна перейде на територію РФ. Він заявив, що Україна повинна своїми силами і засобами впливати на противника. Однак, ніякі війська не будуть входити на територію Російської Федерації.

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