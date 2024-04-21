У Севастополі прогриміли вибухи: партизани повідомляють про загиблих і поранених окупантів

Російські загарбники кажуть, нібито відбили атаку на один із кораблів.

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У Севастополі прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрін

У Севастополі вранці у неділю, 21 квітня, лунали вибухи. Російські загарбники кажуть, нібито вони відбили ракетну атаку на один із кораблів, але від падіння уламків начебто зайнялася пожежа.

Гауляйтер Михайло Развожаєв каже, нібито російські загарбники відбили атаку протикорабельної ракети на корабель, пише "Крим.Реалії".

За словами колаборанта, уламки, які впали, спричинили "невелике загоряння, яке оперативно було ліквідоване".

відео дня

У той же час партизанський рух "Атеш" повідомляє, що у росіян після вибухів чергові втрати. Партизани зазначають, що в окупантів як мінімум кілька загиблих і багато поранених. Зазначається, що на місце події продовжують прибувати карети швидкої допомоги.

Також в "Атеш" відреагували на інформацію, яка шириться мережею, про нібито "приліт" у корабель російських окупантів, і закликали не поспішати з висновками.

"Про "корабель". Будь ласка, не поспішайте робити висновки. Надвечір, як завжди, буде все відомо. Якщо прилітає – вже добре!", – зазначили партизани.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська зазнали значних втрат у результаті атаки українських військ на військовий аеродром у тимчасово окупованому Джанкої, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Пізніше в ГУР офіційно назвали втрати росіян внаслідок удару по Джанкою. В ГУР зазначили, що внаслідок удару по аеродрому Джанкоя було знищено або пошкоджено зокрема 4 установки С-400 та 3 РЛС.

Генштаб показав відео удару по аеродрому в Джанкої. Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує, зазначили у Генштабі ЗСУ.

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