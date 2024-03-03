Масштабні вибухи в Криму: Братчук анонсував нові 'сюрпризи' для окупантів

Братчук анонсував нові сюрпризи для російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та у самій Росії.

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Братчук анонсував нові "сюрпризи" для окупантів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на 3 березня в тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Зокрема, окупанти перекрили ділянку траси "Таврида" у напрямку до Феодосії, крім того, повідомляється про велику кількість "швидких". Про це в ефірі телемарафону повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Описуючи ситуацію з ураженням військових цілей у тимчасово окупованому Криму, він назвав її "збором врожаю".

"Звичайно, основна ситуація буде розвиватися і далі, є стратегія по тимчасово окупованому Криму. Це результат роботи, це результат роботи Сил оборони, усіх складових – і Повітряних сил, відповідних спеціалізованих структур", – наголосив Братчук.

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Він також згадав про вибухи, що пролунали у ніч на 3 березня у тимчасово окупованому місті Феодосія. Місцеві жителі повідомляли, що вибухи лунали в районі, де розташована нафтобаза.

"І щодо Феодосії... Колись ми в вашій студії говорили про те, що буде гучно в Одесі – буде гучно й у Севастополі, в тому числі. Буквально за день це повторилося, тоді перші сигнали повітряної тривоги лунали у тимчасово окупованому Криму. Сьогодні ця тенденція проявляється, в тому числі через знищення відповідних логістичних пунктів ворога", – сказав Братчук.

Речник УДА також спростував заяви російського Міноборони про те, що російська ППО змогла збити 38 БпЛА над тимчасово окупованим Кримом. За його словами, ситуація в Криму не відповідає цим заявам.

"Там дійсно заявляють про нібито знищені якісь БпЛА, це про міністерство ганьби Російської Федерації. Але туди їдуть швидкі, перекрито трасу "Таврида" у напрямку Феодосії. Про результати, гадаю, дізнаємося пізніше", – підкреслив він.

Крім того, Братчук анонсував окупантам нові сюрпризи – як на окупованих територіях, так і на тих, що входять до міжнародно визнаних кордонів РФ. За його словами, Україна вже має відповідні засоби – і вона працює над тим, аби їх було ще більше.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 березня в кількох районах Криму було чутно вибухи. Спостерігачі повідомили про обстріл військової бази окупантів у Гвардійському, Сімферопольського району.

Силами оборони України 14 лютого було знищено десантний корабель Цезар Куніков у захопленому Криму. Затоплення ворожого корабля стало результатом успішної військової операції бійців Збройних Сил України та військової розвідки.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зробив прогноз щодо "мосту Путіна" і повернення Криму. За його словами, для повернення півострова потрібно вирішити дві ключові задачі.

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