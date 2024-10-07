Не смерть Путіна: існує лише одна умова закінчення війни в Україні - В'ятрович

Росіяни можуть позбутись імперських комплектів лише за умови воєнної поразки Росії та проведення політики деімперіалізації, зазначає В'ятрович.

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Існує лише одна умова закінчення війни в Україні - В'ятрович / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН, скріншот із відео

Смерть російського диктатора Володимира Путіна не призведе до закінчення війни в Україні. Для закінчення війни потрібно, щоб російське імперське суспільство зазнало змін, заявив народний депутат України, історик, колишній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Чи зможе смерть Путіна закінчити війну в Україні

"Приєднуюся до тих, хто бажає Путіну якомога швидше здохнути. Але я не настільки оптиміст, щоб вірити в те, що його здихання раптом зупинить війну", - пише він в колонці на Главреді.

За його словами, Путін є цинічним пристосуванцем, який підлаштовується під суспільні настрої. Спочатку він починав як ліберал із прозахідними поглядами, але, помітивши зростання імперських настроїв у Росії, змінив свою позицію, щоб відповідати цим тенденціям.

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"Тому я далекий від віри в те, що після смерті Путіна війна закінчиться, а російське суспільство зміниться. Ні, на жаль, не Путін зробив росіян імперцями, а російське імперське суспільство зліпило саме такого Путіна, який повністю задовольняє настрої росіян", - зазначає В'ятрович.

Нардеп також наголошує, що нині в Росії немає жодної впливової політичної фігури, яка могла б протистояти цим імперським поглядам, і навіть серед російських лібералів практично немає тих, хто відкрито засуджував би війну чи мав би можливість впливати на громадську думку в країні.

"Допоки Росія існуватиме в її нинішньому форматі, тобто як імперія, доки вона не зазнає гучної воєнної поразки, доки країни, що призведуть РФ до цієї поразки, не проведуть політику деімперіалізації і не допоможуть росіянам позбутися імперських комплексів, нова ітерація Путіна буде цілком можливою навіть після його смерті", - робить висновок він.

Як може померти Путін

В'ятрович підкреслює, що історичний досвід показує: лідери на кшталт Путіна часто закінчують трагічно — або стають жертвами переворотів, коли перестають відповідати інтересам свого оточення, або помирають природною смертю, як Сталін, "який здихав у калюжі власних екскрементів, поки інші чекали, коли це нарешті закінчиться".

"Навряд чи на Путіна чекає якийсь радісний кінець, навіть урочистий похорон. Можливо, я містик, але переконаний, що за свої вчинки доведеться нести відповідальність не лише за життя. Тому відповідальність Путіна точно наздожене, хоча б перед смертю", - говорить він.

Однак жалюгідний кінець Сталіна не перешкоджає багатьом росіянам продовжувати ідеалізувати його. На думку нардепа, смерть Путіна чи інших провідників імперських ідей не означатиме автоматичний кінець цих поглядів у російському суспільстві.

"Вони житимуть доти, доки Росія зберігається в її нинішньому форматі, доки під нею залишаються поневолені народи, доки РФ не буде розбита і не буде проведена деімперіалізація на кшталт тієї, яку провели з нацистською Німеччиною", - резюмував він.

Хто такий Володимир В’ятрович Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

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