Росія буде готова до нової війни за декілька років, НАТО до цього не готове.

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Альянс наразі не підготовлений до прямої російської агресії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Складна ситуація через війну в Україні, постійні погрози та провокації зі сторони країни-агресора Росії викликали побоювання у Польщі, країн Балтії і Скандинавії. Вони сподіваються на перемогу України, але чисельність окупантів викликає у них занепокоєння щодо можливої переваги РФ.

Як пише The Times, союзники України, що є членами НАТО не виключають і того, що після завершення війни Росія зможе відновити сили та піти з агресією вже у сторону країн Альянсу.

"Як би не закінчилася війна, за кілька років Росія буде готова до нової війни. НАТО не готове до цього, у нього немає достатніх запасів, планів і зброї... Тому Польща та її регіональні союзники спішно готуються до найгіршого і до того, щоб у разі потреби битися поодинці", - йдеться у статті. відео дня

Через страх перед агресією РФ НАТО, зокрема, і забороняє Польщі збивати ворожі ракети, хоча це є конституційним обов'язком країни, заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Також члени Альянсу, що розташовані у прикордонні, розчаровані нерішучою позицією Сполучених Штатів, які не реагують належним чином на провокації та атаки Москви.

"Деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них", – зазначив автор матеріалу.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Обговорення збиття Польщею російських цілей

Нагадаємо, що країна-агресор Росія дедалі частіше викликає занепокоєння серед країн-членів НАТО, особливо на східному фланзі, зокрема через порушення повітряного простору. Через це деякі союзники просять НАТО прийняти рішення щодо надійної та скоординованої відповіді РФ.

Напередодні Лукаш Адамський заявив, що коли Польща почне збивати російські цілі над територією України, може зрости ризик, що РФ інтенсивніше запускатиме свої ракети у бік країни.

Раніше очільник МЗС Радослав Сікорвський стверджував, що Польща могла б збивати російські ракети, які летять по Україні, в тому разі, якби вони загрожували українським АЕС. Наприклад, Чорнобильській атомній електростанції.

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