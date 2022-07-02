Втеча окупантів з острова Зміїний: у Пентагоні розповіли про удар ЗСУ Гарпунами

Острів Зміїний / Фото УНІАН

У Пентагоні підтвердили відступ росіян з острова Зміїний у Чорному морі внаслідок професійних обстрілів з боку ЗСУ.

Як заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, відповідаючи на запитання преси Пентагону щодо Росії та України, МО США не вірить, що Росії можна довіряти, кажучи, що її відступ з острова Зміїний був жестом доброї волі.

"Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, в тому числі за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали, для нападу на корабель постачання. Коли ви розумієте, наскільки безплідний і пустельний острів Зміїний, ви розумієте важливість. Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам можливість підтримувати там свої операції [і] зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звичайно ж, Росія покинула Острів", - сказав він.

Він підкреслив, що в результаті Україні стало набагато легше захищати Одесу і в майбутньому мати можливість відкрити ці морські шляхи без контролю Росії над островом Зміїний.

За словами чиновника, завдяки недавнім поставкам високомобільних артилерійських ракетних систем з США, українські сили домоглися хороших успіхів у застосуванні цих артилерійських систем більшої дальності, в тому числі для ураження російських командних пунктів.

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Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі Зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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