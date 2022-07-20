Засідання у форматі "Рамштайн-4": глава Пентагону розповів про результати

Ллойд Остін / Reuters

У середу, 20 липня, відбулася зустріч міністрів оборони західних країн "Рамштайн-4".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ця зустріч була дуже корисною, оскільки багато держав погодилися озброєнням допомагати ЗСУ.

Також керівник Пентагону заявив, що союзники України розуміють необхідність надання нового озброєння для ЗСУ. Участь у заході взяли представники понад 50 держав.

"Ми бачимо, як країни з усього світу продовжують нарощувати поставки (в Україну – ред.) вкрай необхідних систем і боєприпасів. І це були дійсно надихаючі зусилля", - підкреслив Остін на підсумковій пресконференції в Пентагоні.

Він також додав, що країни-союзники будуть також навчати українських захисників, ремонтувати техніку і надавати запчастини.

"Всіх учасників контактної групи надихнула мужність українського народу, а також вміння українських військових", — підкреслив керівник Пентагону.

Що сказав Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі заявив, що розблокування українських портів, ремонт іноземної військової технік і впровадження "натовської" програми LOGFAS - три пріоритети, які зараз потрібні Україні.

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Зустріч глав Міноборони на авіабазі США Рамштайн

Нагадаємо, перша зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн відбулася на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині 26 квітня. Вона була ініційована главою Пентагону Ллойдом Остіном.

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