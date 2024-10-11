Зеленський: Хотілося би закінчити війну не пізніш ніж у 2025-му

Президент Володимир Зеленський допустив закінчення війни в Україні на справедливих умовах вже у 2025 році, але для цього Захід має допомогти примусити Росію сісти за стіл перемовин і виконувати свої зобовʼязання.
На пресконференції у Берліні у пʼятницю, 11 жовтня, Зеленський зазначив, що презентує план перемоги Олафу Шольцу під час свого візиту у Німеччину.
Документ містить пояснення, як примусити Росію до миру.
"План — примусити Росію до миру, тобто як закінчити війну… Хотілося б не пізніше 2025 року. І гарантувати неповторення агресії", — сказав президент.
Цей план також є "мостом" до проведення саміту миру, який має поставити "крапку" у війні.
"Цей план — не на заміну нашій мирній ініціативі. А щоби саме посилити позиції України у наближенні до миру", — пояснив Зеленський.
Переговори з Росією - основне
Володимир Зеленський у пʼятницю, 11 жовтня, прибув до Німеччини. Тут, у Берліні, мав відбутися "Рамштайн" на рівні глав держав, проте через скасування приїзду Джо Байдена у звʼязку з ураганом "Мілтон" у США захід перенесли.
На сьогодні ситуація на полі бою, за свідченнями експертів, військових і ЗМІ, має дуже похмурий вигляд для України — Росія щодня поволі просувається на Донбасі, тим часом країна-агресорка активізувала своїх союзників-автократів для просування миру "будь-якою" ціною.
Київ же намагається вибороти мир на умовах міжнародного права і не відмовляється від окупованих територій. Свій "план перемоги" Зеленський уже презентував Вашингтону, Україна також паралельно готується до Другого саміту миру, на якому хоче бачити і російську делегацію.
Банкова неодноразово стверджувала, що чітким сигналом для Путіна було би запрошення України до НАТО або принаймні зміна позиції щодо цього Сполучених Штатів.
Другий саміт миру - що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.
За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.
У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.
У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.
Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.
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