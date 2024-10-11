Зеленський: Хотілося би закінчити війну не пізніш ніж у 2025-му

Зеленський презентує Шольцу свій "план перемоги".

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Зеленський прибув до Німеччини / Колаж Главреда. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський допустив закінчення війни в Україні на справедливих умовах вже у 2025 році, але для цього Захід має допомогти примусити Росію сісти за стіл перемовин і виконувати свої зобовʼязання.

На пресконференції у Берліні у пʼятницю, 11 жовтня, Зеленський зазначив, що презентує план перемоги Олафу Шольцу під час свого візиту у Німеччину.

Документ містить пояснення, як примусити Росію до миру.

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"План — примусити Росію до миру, тобто як закінчити війну… Хотілося б не пізніше 2025 року. І гарантувати неповторення агресії", — сказав президент.

Цей план також є "мостом" до проведення саміту миру, який має поставити "крапку" у війні.

"Цей план — не на заміну нашій мирній ініціативі. А щоби саме посилити позиції України у наближенні до миру", — пояснив Зеленський.

Переговори з Росією - основне

Володимир Зеленський у пʼятницю, 11 жовтня, прибув до Німеччини. Тут, у Берліні, мав відбутися "Рамштайн" на рівні глав держав, проте через скасування приїзду Джо Байдена у звʼязку з ураганом "Мілтон" у США захід перенесли.

На сьогодні ситуація на полі бою, за свідченнями експертів, військових і ЗМІ, має дуже похмурий вигляд для України — Росія щодня поволі просувається на Донбасі, тим часом країна-агресорка активізувала своїх союзників-автократів для просування миру "будь-якою" ціною.

Київ же намагається вибороти мир на умовах міжнародного права і не відмовляється від окупованих територій. Свій "план перемоги" Зеленський уже презентував Вашингтону, Україна також паралельно готується до Другого саміту миру, на якому хоче бачити і російську делегацію.

Банкова неодноразово стверджувала, що чітким сигналом для Путіна було би запрошення України до НАТО або принаймні зміна позиції щодо цього Сполучених Штатів.

План перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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