У НАТО зробили заяву про перемовини Зеленського і Путіна

Північноатлантичний альянс не дозволить Володимиру Путіну добитися своїх "цілей" в Україні.

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Треба забезпечити Зеленському перемовини з Путіним з позиції сили - Рютте / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, скріншот YouTube

Стратегія НАТО полягає у військовій допомозі Україні. У певний момент Київ зможе піти на перемовини з агресором Москвою на умовах сили. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Під час пресконференції в Брюсселі він сказав про те, що західний світ надає військову підтримку українській державі, щоб була можливість надати відсіч російським окупантам.

Блок не дасть змоги Путіну добитися своїх "цілей" в Україні.

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"Ми масово підтримаємо Україну військовою допомогою, щоб переконатися, що вона в змозі дати відсіч... Наразі ми бачимо, що на східній лінії росіяни досягають невеликих успіхів, але значною ціною, і я щодня вражений винахідливістю України, її креативністю, здатністю вигадувати нові ідеї", - сказав Рютте, відзначивши підхід Сил оборони до застосування БПЛА.

Також він додав, що Штати і країни-союзники надають Україні значну військову підтримку.

"Що нам потрібно зробити, це переконатися, що Україна може продовжувати робити це (чинити опір агресії)", - уточнив Рютте.

При цьому генсекретар упевнений у провалі планів Кремля.

"І якщо одного чудового дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому край, що він зробить це з позиції сили", - наголосив Марк Рютте.

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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