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Не послухали урядовців: Німеччина прийняла рішення щодо українських біженців

Анна Косик
18 червня 2024, 04:53
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Після закликів деяких політиків зменшити виплати біженцям із України, Німеччина вирішила не лише не приймати це рішення, а й ввести нову систему.
Штеффен Гебештрайт,беженцы
Представник уряду ФРН пояснив, чи зменшить Німеччина виплати українським біженцям / Колаж: Главред, фото: bundesregierung, flickr

Уряд ФРН прийняв рішення не зменшувати виплати українським біженцям, які приїхали у Німеччину у пошуку порятунку від війни. Більше того - німці хочуть залучати все більше людей до працевлаштування.

Про це заявив на брифінгу речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає DW. За його словами, попри вимоги деяких політичних сил, зменшувати матеріальну допомогу у Німеччині не будуть.

Більше того, українців планують швидко інтегрувати з можливістю працювати на місцях. Хоча щодо питання виплат українцям останнім часом активно точаться дискусії в німецькому уряді.

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Зокрема йде мова про опозиційний блок консерваторі ХДС. Його представники наполягають на скасуванні пільг для українців, що підпадають під призовний вік. На противагу Ліберали з Вільної демократичної партії виступають за виплати принаймні новоприбулим українцям пільг для пошуку притулку.

Однак поки рішення уряду залишається без змін, а громадяни України, які приїхали у Німеччину після початку повномасштабного вторгнення в статусі біженців отримують Bürgergeld - аналог допомоги по безробіттю, яку отримують самі німці.

Хто такий Штеффен Гебештрайт?

Штеффен Гебештрайт — німецький журналіст, менеджер із комунікацій і політичний діяч у ранзі державного секретаря. З грудня 2021 року він обіймає посаду речника федерального уряду Німеччини та голови прес-служби та інформації, пише Вікіпедія.

Рішення щодо українських біженців в Європі

Раніше у Польщі повідомили, що українські біженці можуть законно перебувати у країні до 30 вересня 2025 року, що дозволить громадянам України і надалі отримувати доступ до медичних послуг та низки виплат.

Нагадаємо, українські біженці можуть залишатися в Німеччині з недійсним закордонним паспортом. Для надання або продовження тимчасової посвідки на проживання чинність паспорта не є обов'язковою умовою.
У Чехії можуть ухвалити зміни до закону Lex Ukraine, згідно з якими українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання на території країни.

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беженцы Німеччина грошова допомога
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