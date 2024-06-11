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Українців чекають нові обмеження: Польща змінює закон про допомогу біженцям

Анна Косик
11 червня 2024, 03:37
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Президент Польщі Анджей Дуда підтримав поправку, що продовжить термін легального перебування українців у Польщі, однак встановлює певні обмеження для біженців.
Беженцы, Анджей Дуда
Польща затвердила зміни до закону про українських біженців / Колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

Новий закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території підписано 10 червня. Тепер українські біженці можуть законно перебувати у Польщі до 30 вересня 2025 року, що дозволить громадянам України і надалі отримувати доступ до медичних послуг та низки виплат.

Однак, як повідомляє пресслужба канцелярії президента Польщі, тепер для отримання номера PESEL українцям необхідно буде пред'явити дійсний проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR треба буде подавати "негайно після прибуття" до Польщі.

Крім цього з 1 липня обмежується фінансування підтримки тих громадян Польщі, які прийняли до себе біженців з України в особливо складній ситуації. Таку підтримку надаватимуть лише за договором з місцевою владою.

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Передбачається і припинення пільг, що пов'язані з компенсацією витрат на забезпечення харчуванням та місцем проживання біженців, понесених приватними орендодавцями.

У пресслужбі президента Анджея Дуди також попередили, що додатково у Польщі планують запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання громадян України.

Що таке Канцелярія Президента Польщі?

Канцелярія Президента Польщі - урядова установа, що складається з безпосереднього персоналу Президента Польщі, який допомагає та керується Президентом. Завданням Канцелярії є надання допомоги Президенту в його роботі, які включають Кабінет Президента та Канцелярію національної безпеки, пише Вікіпедія.

Українські біженці в Європі - що відомо

Нагадаємо, напередодні у Німеччині невідомі напали на 15-річного українського біженця, який гуляв увечері з двома друзями. Інцидент стався в Дортмунді.

Раніше стало відомо, що українські біженці можуть залишатися в Німеччині з недійсним закордонним паспортом. Для надання або продовження тимчасової посвідки на проживання чинність паспорта не є обов'язковою умовою.
У Чехії можуть ухвалити зміни до закону Lex Ukraine, згідно з якими українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання на території країни.

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беженцы Польща Анджей Дуда
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