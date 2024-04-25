Українці можуть залишатися в Німеччині з недійсним паспортом - сенат Берліна

Рішення МЗС України призупинити консульське обслуговування українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців у Німеччині.

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Українські біженці можуть залишатися в Німеччині з простроченими паспортами / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські біженці можуть залишатися в Німеччині з недійсним закордонним паспортом. Для надання або продовження тимчасової посвідки на проживання чинність паспорта не є обов'язковою умовою. Про це повідомив представник уряду Берліна, пише DW.

Рішення МЗС України про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам у віці від 18 до 60 років не вплине на їхній статус біженців. Представник сенату Берліна пояснив, що для отримання тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не обов'язково мати дійсний паспорт, головне, щоб у німецької влади була можливість засвідчити особу людини.

Водночас, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може видати проїзний документ, що замінить паспорт. Однак це робитиметься лише у виняткових випадках, коли громадянин доведе наявність вагомих причин для поїздки за кордон.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Обмеження для чоловіків за кордоном - питання їх повернення до України

Як повідомляв Главред, 23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном, зокрема оформлення закордонних паспортів та їхню видачу.

Також 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для Українців. Згідно з постановою №443, чоловікам віком від 18 до 60 років більше не пересилатимуть ці документи для видачі. Натомість чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися безпосередньо до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Незабаром міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Польща готова сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Слідом за Польщею міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що його країна також може розглянути можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.

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