'Не отримають Ладу': у РФ родичам не віддають тіло 'демілітаризованого' окупанта

Рідним окупанта прийшло повідомлення, що Микита Бєсєдін загинув в ході "спецоперації" / Фото УНІАН, ВК

На війні в Україні ліквідували мобілізованого з Воронезької області РФ 29-річного Микиту Бєсєдіна. Смерть окупанта його рідним підтвердили, але тіло так і не віддали. На батьківщині його досі шукають як зниклого безвісти.

Про це написав у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

"З рубрики "своїх не кидаємо". Рідні розшукують уродженця Аннинского району Воронезької області - "чмобіка" Микиту Бєсєдіна 05.06.1993 р.н.", – написав він.

Бєсєдін відслужив строкову службу в 2011-2012 роках, після чого залишився на контракті. На війну проти України росіянин був мобілізований 23 вересня і направлений в Коломну Московської області. Його призвали до військової частини 53195, за якою числиться 236-а артилерійська бригада армії РФ.

Незабаром рідним окупанта прийшло повідомлення, що Микита Бєсєдін загинув в ході "спецоперації". Причому з усього розрахунку артустановки вижив лише один мобілізований.

Коли привезуть тіло і де воно знаходиться, рідним загарбника не говорять. Тому знайомі поширюють дані про нього в мережі, вважаючи, що Бєсєдін поїхав воювати проти України і просто зник.

У мережі іронізують, що без тіла родичі Бесєдіна не отримають "Ладу".

Як повідомляв Главред, Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР".

Раніше українські військові ліквідували російського багатодітного "добровольця". Крім дітей у нього залишилася ще й вагітна дружина.

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