Провоював усе життя: ЗСУ ліквідували російського "хана"-капітана з Татарстану

Російський капітан встиг повоювати в Сирії, Таджикистані і в 2014 році в Україні.
Українські військові ліквідували російського окупанта Айрата Галяутдінова, який вже вбивав українців у 2014 році. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Окупанту було 39 років. Він був капітаном і командував артилерійською батареєю.
Галяутдінов випустився з Казанського артилерійського училища. Він мав величезний бойовий досвід. Окупант встиг повоювати ще й у Сирії, а також у Таджикистані.
Російського капітана ліквідували 23 вересня під Лиманом. Окупанта вже поховали в селищі Сарай-Чекурча під Арськом (Республіка Татарстан).
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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